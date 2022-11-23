Öğretmenler Günü toplu taşıma ücretsiz mi 2022? İstanbul'da öğretmenlere 24 Kasım'da ücretsiz ulaşım!

24 Kasım Öğretmenler Günü için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) açıklama yapıldı. Yayımlanan duyuru sonrası yarın otobüs, metro, vapur, metrobüs ve marmaray gibi toplu taşıma araçlarına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Öğretmenler için 24 Kasım Öğretmenler Günü toplu taşıma ücretsiz olacak.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Öğretmenler Günü için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklamada bulunuldu.

Yapılan açıklamaya göre öğretmenler 24 Kasım’da tüm gün ücretsiz seyahat edebilecek.

24 KASIM'DA OTOBÜS, METRO, VAPUR, METROBÜS VE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbulkart Mobil'de Dijital Öğretmen Kart tanımlı olan öğretmenler, 24 Kasım tarihinde Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve şehir hatlarında QR kodla ödeme yaptıkları takdirde, geçiş ücretleri Dijital Öğretmen Kartlarına iade olacak.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenler gün içinde ne kadar geçiş yaparsa yapsın, ücretsiz geçişte herhangi bir limit söz konusu olmayacak.

