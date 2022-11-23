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Öğretmenler Günü toplu taşıma ücretsiz mi 2022? İstanbul'da öğretmenlere 24 Kasım'da ücretsiz ulaşım!

23.11.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmenler Günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken konuya ilişkin beklenen açıklama geldi. 24 Kasım'da otobüs, metro, vapur, metrobüs ve marmaray kullanacak İstanbullu vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Öğretmenler Günü toplu taşıma ücretsiz mi 2022? 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde otobüs, metro, vapur, metrobüs, marmaray bedava mı? İşte detaylar...

Öğretmenler Günü toplu taşıma ücretsiz mi 2022? İstanbul'da öğretmenlere 24 Kasım'da ücretsiz ulaşım!

24 Kasım Öğretmenler Günü için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) açıklama yapıldı. Yayımlanan duyuru sonrası yarın otobüs, metro, vapur, metrobüs ve marmaray gibi toplu taşıma araçlarına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Öğretmenler için 24 Kasım Öğretmenler Günü toplu taşıma ücretsiz olacak.

Bugün otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 İstanbul’da İETT otobüsü, metro, metrobüs, vapur, Marmaray toplu taşımalar bedava mı?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Öğretmenler Günü için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklamada bulunuldu.

Bugün otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 İstanbul’da İETT otobüsü, metro, metrobüs, vapur, Marmaray toplu taşımalar bedava mı?

Yapılan açıklamaya göre öğretmenler 24 Kasım’da tüm gün ücretsiz seyahat edebilecek.

Bugün otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 İstanbul’da İETT otobüsü, metro, metrobüs, vapur, Marmaray toplu taşımalar bedava mı?

24 KASIM'DA OTOBÜS, METRO, VAPUR, METROBÜS VE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbulkart Mobil'de Dijital Öğretmen Kart tanımlı olan öğretmenler, 24 Kasım tarihinde Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve şehir hatlarında QR kodla ödeme yaptıkları takdirde, geçiş ücretleri Dijital Öğretmen Kartlarına iade olacak.

Bugün otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 İstanbul’da İETT otobüsü, metro, metrobüs, vapur, Marmaray toplu taşımalar bedava mı?

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenler gün içinde ne kadar geçiş yaparsa yapsın, ücretsiz geçişte herhangi bir limit söz konusu olmayacak.

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