Oğuzhan Koç'tan Survivor sorusuna bomba yanıt! "Cinlerim tepeme çıkıyor"

Oğuzhan Koç, kısa zamanda sözlerini kendisi yazdığı şarkılarla ve Çok Güzel Hareketler Bunlar sahnesiyle adından söz ettirmişti.

Şarkıları kadar oyunculuğuyla da bilinen Oğuzhan Koç, son olarak 'Özür Dilerim' adlı filmde rol almıştı.

Şarkıcı son olarak İzmir konseri için yola çıkmak üzereyKen Levent'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"HAYATTA GİTMEM"

Habertürk'ün haberine göre; Dominik'te Acun Ilıcalı'nın yanında tatile gidecek olan Oğuzhan Koç, basın mensuplarının 'Teklif gelse Survivor'a katılır mısınız?' sorusuna 'Hayatta gitmem' diyerek yanıt verdi.

Koç, sözlerine şöyle devam etti:

"Hayatta gitmem! Ben boğa burcuyum, açlığa dayanamam. Bir öğün kaçırdığımda cinlerim tepeme çıkıyor, o yüzden bana göre değil."

Muhabirlerin, Ramazan Bayramı konserlerinin sahne fiyatlarıyla ilgili düşünceleri sorulan Koç; "Bilmiyorum ki.. Çok mu yüksekmiş? Ne güzel, Maşallah… Allah arttırsın" diye konuştu.





