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Oğuzhan Uğur'un ünlü konuğu tuvaletini bakın nereye yapmış! Duyanların ağızları açık kaldı

03.07.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Babala TV’de siyasilerle gerçekleştirdiği yayınlarla adından söz ettiren Oğuzhan Uğur İbrahim Selim’in Youtube üzerinden yayınlanan Bu Gece programına konuk oldu. Daha önce yaptığı programlarda da ünlü isimleri ağırlayan Uğur’un bir konuğuyla ilgili tuvalet itirafı duyanların ağızlarını açık bıraktı.

Oğuzhan Uğur'un ünlü konuğu tuvaletini bakın nereye yapmış! Duyanların ağızları açık kaldı

Son dönemin çok konuşulan isimlerinden biri olan Oğuzhan Uğur katıldığı Youtube programındaki itiraflarıyla olay oldu. İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılan Uğur İbrahim Selim’in bugüne kadar ağırladığı konukları arasında Uğur’u pişman eden kimsenin olup olmadığını sormasının üzerinde ünlü isim herkesi şaşırtan anısını anlattı. Ünlü ismin konuğunun tuvaletini nereye yaptığını duyanlar çok şaşırdı.

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SARHOŞ GELMİŞLER

“Siyasetçiler içerisinde böyle bir isim yok.” diyen Oğuzhan Uğur “Ama Talkshow yaparken bir programda konuklarımız film galası çıkışında geldiler. Galası yapılan filmi tanıtacaklardı. Çok kalabalık bir ekiple geldiler. Hepsi de çok ünlü, güzel işler yapmış kişiler. Ama çok sarhoşlar. Kameranın yerini filan bulamayanlar var. Hepsi de arkadaşım olduğu için uyardım, kahve teklif ettim. Hepsi de iyi olduklarını söylediler ama bir tanesi asla iyi değil.” diyerek anısının detaylarını anlatmaya başladı.

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“SAYGI DUYDUĞUMUZ BİR SANATÇI”

Oğuzhan Uğur açıklamasına şu sözlerle devam etti:

“Bir de çok saygı duyduğumuz bir sanatçı beyefendi, bu nedenle ne yapıyorsun abi de diyemiyorsun. Programın ortasında ayağı kalktı, upuzun da bir abi 'Benim çişim geldi' dedi. Kendisinin çişi bile kıymetli yani öyle biri. 'Tabi gidebilirsiniz, belli bir yaştasınız da Allah korusun gidin yapın gelin' dedim. Adam gitti, yarım saat oldu gelmiyor. Sesçi çocuk kulaklığı açık 'Abi bir şeyler oluyor. İmdat, imdat diye sesler duyuyorum.' dedi.

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“YANGIN MERDİVENİNDEN SESLER GELİYOR”

Yangın merdiveninden sesler geliyor. Tuvalet diye yangın merdiveninin kapısını açmış, girmiş, kapıyı kapatmış. Yangın merdiveni de açık bir yer, etrafta binalar filan var. Daha sonra kurtardık kendisini. Konuklarımızı uğurladıktan sonra güvenlik kameralarına baktık.

“AMA ÇOK TUTMUŞ ONU ANLADIM”

Önce girmiş, gökyüzüne bakmış, sonra dans etmiş, sonra tuvaletini buraya, buraya biraz da buraya yapıyor. Ama çok tutmuş onu anladım. Şimdi hâlâ tehdit ederim kendisini. Bu çok sıkıntılıydı, keşke ayılıp da gelseydiniz dedim.”

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