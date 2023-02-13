HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. OHAL kararına dikkat çekti! Depremden sonra akıllara 'seçim' sorusu gelmişti... "İhtimali yok"

OHAL kararına dikkat çekti! Depremden sonra akıllara 'seçim' sorusu gelmişti... "İhtimali yok"

13.02.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafızalarımızda acı izler bırakan depremlerin üzerinden bir hafta geçti ancak akıllar hala bölgede yaşanan felakette. 10 ilde 3 aylığına olağanüstü hal de (OHAL) ilan edilen bu süreçte ise depremlerden önce 14 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi planlanan seçimlerle ilgili yeni tartışmalar başladı. Seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğiyle ilgili İYİ Parti'den çarpıcı bir çıkış geldi.

OHAL kararına dikkat çekti! Depremden sonra akıllara 'seçim' sorusu gelmişti... "İhtimali yok"

10 ilimizde büyük yıkıma yol açan, tüm Türkiye'nin ise yüreğini yaralayan felaket 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçim tarihini değiştirecek mi? Depremler siyasetin de gündeminde birinci sırada. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a 4. gününde ziyaret gerçekleştirmiş, seçimle ilgili "14 Mayıs'a yetişmez" değerlendirmesinde bulunarak 18 Haziran'ı işaret etmişti. İYİ Partili bir isim daha konuyla ilgili tartışmalara yön verecek bir çıkışa imza attı.

AA-20230212-30284034-30284029-IYI_PARTI_GENEL_BASKANI_MERAL_AKSENER

KRİTİK KARARLAR PEŞ PEŞE ALINDI

Depremler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 ilde 3 ay sürecek OHAL kararı alındığını duyurmuş, karar TBMM'de kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu süreçte TBMM'deki görüşmeler de bu hafta salı gününe ertelenmişti. Bu kritik kararlar beraberinde akıllara seçim tarihiyle ilgili de sorular getirdi.

AKŞENER: YETİŞMEZ

Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta seçimle ilgili değerlendirmesinde "14 Mayıs’a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran’a kalacağını sanıyorum" demişti. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de OHAL kararına dikkat çekti.

AA-20230209-30239386-30239383-IYI_PARTI_GENEL_BASKANI_AKSENER_DEPREM_BOLGESINI_ZIYARET_ETTI

"OHAL OLSA BİLE..."

Erdem, Küçükkaya'nın seçim tarihiyle ilgili sorusuna "Anayasamıza göre erteleme ihtimali yok. Deprem, OHAL ya da başka bir herhangi bir neden, bu büyük deprem dahi hiçbir surette seçimi erteleme hakkı yok" şeklinde yanıt verdi.

'Seçim sorusundan pek de memnun olmadı' Akşener'den "14 Mayıs" yorumu 'Seçim sorusundan pek de memnun olmadı' Akşener'den "14 Mayıs" yorumu
'Seçim' mesajına tepkiler gecikmedi! 'Seçim' mesajına tepkiler gecikmedi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi komşuluk böyle zamanlarda belli olurİyi komşuluk böyle zamanlarda belli olur
'Bu harita bize söylüyor' Uzman isim tek tek açıkladı...'Bu harita bize söylüyor' Uzman isim tek tek açıkladı...
'Gerçekten yaşıyor muyum?''Gerçekten yaşıyor muyum?'
Anahtar Kelimeler:
deprem seçim

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında çok konuşulacak sözler: Sistemi mahvediyor, sinirimden...

Canlı yayında çok konuşulacak sözler: Sistemi mahvediyor, sinirimden...

Ailesi cenazeyi saklıyor mu? Şoke eden iddialar sonrası ünlü fenomenden olay sözler

Ailesi cenazeyi saklıyor mu? Şoke eden iddialar sonrası ünlü fenomenden olay sözler

8. günde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 170. saatte yürüyerek çıktı

8. günde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 170. saatte yürüyerek çıktı

Hatay’da yıkılan hastane binasının deprem raporu ortaya çıktı!

Hatay’da yıkılan hastane binasının deprem raporu ortaya çıktı!

Hayat kurtaran sistem İstanbul’daki o hastanede de var! Maliyeti...

Hayat kurtaran sistem İstanbul’daki o hastanede de var! Maliyeti...

Özel harekat bölgedeydi... Görevliyi çileden çıkardılar! "Son kez uyarıyorum"

Özel harekat bölgedeydi... Görevliyi çileden çıkardılar! "Son kez uyarıyorum"

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.