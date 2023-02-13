OHAL kararına dikkat çekti! Depremden sonra akıllara 'seçim' sorusu gelmişti... "İhtimali yok"

10 ilimizde büyük yıkıma yol açan, tüm Türkiye'nin ise yüreğini yaralayan felaket 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçim tarihini değiştirecek mi? Depremler siyasetin de gündeminde birinci sırada. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a 4. gününde ziyaret gerçekleştirmiş, seçimle ilgili "14 Mayıs'a yetişmez" değerlendirmesinde bulunarak 18 Haziran'ı işaret etmişti. İYİ Partili bir isim daha konuyla ilgili tartışmalara yön verecek bir çıkışa imza attı.

KRİTİK KARARLAR PEŞ PEŞE ALINDI

Depremler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 ilde 3 ay sürecek OHAL kararı alındığını duyurmuş, karar TBMM'de kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu süreçte TBMM'deki görüşmeler de bu hafta salı gününe ertelenmişti. Bu kritik kararlar beraberinde akıllara seçim tarihiyle ilgili de sorular getirdi.

AKŞENER: YETİŞMEZ

Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta seçimle ilgili değerlendirmesinde "14 Mayıs’a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran’a kalacağını sanıyorum" demişti. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de OHAL kararına dikkat çekti.

"OHAL OLSA BİLE..."

Erdem, Küçükkaya'nın seçim tarihiyle ilgili sorusuna "Anayasamıza göre erteleme ihtimali yok. Deprem, OHAL ya da başka bir herhangi bir neden, bu büyük deprem dahi hiçbir surette seçimi erteleme hakkı yok" şeklinde yanıt verdi.