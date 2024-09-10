Oksijen maskeleri bir anda açıldı! Havada panik anları yaşandı... O anlar saniye saniye kamerada

MYNET|DIŞ HABERLER Cezayir'den Fransa'nın Lyon kentine giden bir yolcu uçağında basınç problemi nedeniyle oksijen maskeleri aniden kendiliğinden açıldı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde tavandan oksijen maskelerinin düşmesinin ardından yolcuların bağırdığı, ağladığı ve yardım istediği görüldü.

Pilot basınç probleminin ardından uçağı geri döndürerek kalkış yaptığı Cezayir Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yapılan incelemede, kabin basıncında herhangi bir sorun olmadığı, teknik bir arıza nedeniyle maskelerin düştüğü belirlendi.