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    4. Oksijen maskeleri bir anda açıldı! Havada panik anları yaşandı... O anlar saniye saniye kamerada

    Oksijen maskeleri bir anda açıldı! Havada panik anları yaşandı... O anlar saniye saniye kamerada

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.09.2024 15:47
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    Cezayir'den Fransa'nın Lyon kentine giden bir yolcu uçağında panik anları yaşandı. Uçağın 33 bin feet yüksekliğe ulaştığı sırada basınç problemi yaşadığı ve bunun sonucunda hayat kurtarma aksesuarlarının açıldığı bildirildi. O anlar yolcular tarafından saniye saniye cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyadan paylaşılınca gündem yarattı.

    Oksijen maskeleri bir anda açıldı! Havada panik anları yaşandı... O anlar saniye saniye kamerada

    MYNET|DIŞ HABERLER Cezayir'den Fransa'nın Lyon kentine giden bir yolcu uçağında basınç problemi nedeniyle oksijen maskeleri aniden kendiliğinden açıldı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde tavandan oksijen maskelerinin düşmesinin ardından yolcuların bağırdığı, ağladığı ve yardım istediği görüldü.

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    Pilot basınç probleminin ardından uçağı geri döndürerek kalkış yaptığı Cezayir Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yapılan incelemede, kabin basıncında herhangi bir sorun olmadığı, teknik bir arıza nedeniyle maskelerin düştüğü belirlendi.

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    Cezayir Fransa uçak
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