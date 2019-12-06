Okul çantaları çocuğu fıtık ediyor

Omurgadaki tüm fıtıkların yaklaşık yüzde 90’ının bel bölgesinde görüldüğünü belirten Fındıkzade Medipol Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şadiye Sarataş, yanlış seçilen ve kullanılan okul çantalarının çocuklarda fıtığa neden olabileceği uyarısında bulundu.

RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT

Fıtığın erişkinlere göre çocuklarda daha az görüldüğüne dikkati çeken Uzm. Dr. Sarataş “Özellikle 10 yaşın altında nadiren rastlıyoruz. Ancak kızlarda erkeklere göre daha sık fıtık görüyoruz. Omurgadaki tüm fıtıkların yaklaşık yüzde 90’ı bel bölgesinde yaşanıyor. Risk faktörleri arasında akut travma, ani yük kaldırma, kifoz dediğimiz omurganın öne doğru fazla eğriliği, ailede fıtık öyküsü ve aşırı kilo bulunuyor. Uzun süreli ve uygun olmayan pozisyonda bilgisayar, telefon kullanımı ile ağırlık kaldırma, güreş, halter ve jimnastik gibi sporlar da fıtığa neden olabilen nedenler arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

OKULLARDA ERGONOMİ ÖNEM TAŞIYOR

Sarataş, özellikle ağır çantaların ve okuldaki yüksek masa, sandalyelerin çocukların omur kemiklerini olumsuz etkileyebileceğini belirterek, şu bilgileri verdi: “Çocuklarda omur kemikleri doğumdan itibaren alt ve üst her iki yüzeyde birer kıkırdak plak ihtiva eder. Bu kıkırdak plakların kemik gövdesi ile temas ettiği kısımda epifiz yer alır ve omur kemikleri her iki plakta bulunan bu bölgelerden kemikleşir. Çocuklar olgunlaşırken omurlar bu kısımlardan büyür. Öğrencilerin ağır çantaları, bunları sürekli aynı tarafta taşımaları, okul çantalarının ergonomik kullanıma uymaması, okuldaki masa, sandalye gibi araç gerecin yüksekliğinin çocuğa uygun olmaması omur kemiklerinde bulunan epifizler üzerine yükü dengesiz şekilde bindirerek sağlıklı kemik gelişimini engeller.”