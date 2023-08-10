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    4. Okulda skandal! Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip müstehcen fotoğraflarını istedi

    Okulda skandal! Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip müstehcen fotoğraflarını istedi

    10.08.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Kentuncky eyaletinde yaşayan 49 yaşındaki Kevin Lentz isimli İngilizce öğretmeni 16 yaşındaki küçük öğrencisiyle cinsel ilişki kurmaya çalıştı. Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderen ve ondan cinsel organının fotoğraflarını isteyen öğretmen tutuklanarak görevinden uzaklaştırıldı.

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Kentuncky eyaletinde bulunan bir lisede görev yapan İngilizce öğretmeni Kevin Lentz, reşit olmayan bir kişiye yönelik cinsel istismar suçundan tutuklandı. Öğretmenin cinsel içerikli mesajlarının ifşa edilmesinden sonra başka öğrencileriyle de benzer içerikli konuşmalar yaptığı ortaya çıktı.

    SİLMESİNİ TEMBİHLEMİŞTİ

    Öğrencisiyle yaptığı cinsel içerikli konuşmaların bir başkası tarafındna görünmesini istemeyen öğretmen mesajları ve fotoğrafları silemesini tembihlemişti. Ancak ismi açıklanmayan 16 yaşındaki öğrencisinin ailesinin telefonundaki konuşmaları okuması üzerine geçrek ortaya çıktı.

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