Okulda skandal! Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip müstehcen fotoğraflarını istedi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kentuncky eyaletinde bulunan bir lisede görev yapan İngilizce öğretmeni Kevin Lentz, reşit olmayan bir kişiye yönelik cinsel istismar suçundan tutuklandı. Öğretmenin cinsel içerikli mesajlarının ifşa edilmesinden sonra başka öğrencileriyle de benzer içerikli konuşmalar yaptığı ortaya çıktı.

SİLMESİNİ TEMBİHLEMİŞTİ

Öğrencisiyle yaptığı cinsel içerikli konuşmaların bir başkası tarafındna görünmesini istemeyen öğretmen mesajları ve fotoğrafları silemesini tembihlemişti. Ancak ismi açıklanmayan 16 yaşındaki öğrencisinin ailesinin telefonundaki konuşmaları okuması üzerine geçrek ortaya çıktı.