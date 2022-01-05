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Okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den son dakika açıklaması

05.01.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitim sistemi pandemiden en çok etkilenen alanların başında geliyor. Pandeminin başından beri uzaktan eğitimle zorlanan öğrenciler, veliler ve öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığının açıklamalarını yakından takip ediyor. Delta varyantının etkileri dinmemişken ortaya çıkan Omicron varyantı bir kez daha aynı soruyu gündeme getirdi. Okullar 2022’de kapanacak mı? 2022’de uzaktan eğitim olacak mı?

Okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den son dakika açıklaması

Genç nüfus yoğunluğu en yüksek ülkelerden biri olan Türkiye’de pandemi eğitim sistemini olumsuz yönde etkiliyor. Uzaktan eğitime bir an önce geçilmek zorunda kalması hem vatandaşları, hem öğrencileri hem de öğretmenleri zorlamıştı. Pandeminin en zor günlerinin ardından gelen Delta varyantı sırasında okullarda kısmi karantinaya geçilmiş ve sadece karantina altına alınan sınıflar uzaktan eğitime devam etmişti. Omicron varyantı ile vaka sayılarının artması yeniden uzaktan eğitime geçilip geçilmeyeceği sorusunu da tekrar gündeme getirdi. Gözler Milli Eğitim Bakanı Özer’e çevrildi.

2022'DE OKULLAR KAPANACAK MI? OMİCRON VARYANTI YÜZÜNDEN OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, göreve geldiğinden beri uzaktan eğitim konusunda oldukça kararlı davranıyor. Daha önceki açıklamalarında okulların en son kapanması gereken kurumlar olduğunu vurgulayan bakan, tavrında ısrarcı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son yaptığı açıklamada da okullarda alarm veren bir durum olmadığını
vurguladı. Mahmut Özer’in tam sözleri ise “Omicron varyantı nedeniyle okullarımızda şu an alarm verebileceğimiz bir durum yok.” oldu. Mahmut Özer’in açıklamasını Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan da destekledi. Erdoğan tedbirlere yüz yüze ortamda devam edileceğini söyledi.

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Milli Eğitim Bakanı
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