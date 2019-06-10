HABER

Okulu bıraktı, okumayı bırakmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 14:51 | Son Güncelleme

Tokat’ta ortaokuldan ayrılmak zorunda kalan Atilla Akgül, okuma aşkını sanayi sitesinde açtığı atölyesine kitap köşesinde yaşatıyor.Tokat’ta evli ve 3 çocuk babası Atilla Akgül (45), ortaokul 2.

Tokat’ta ortaokuldan ayrılmak zorunda kalan Atilla Akgül, okuma aşkını sanayi sitesinde açtığı atölyesine kitap köşesinde yaşatıyor.
Tokat’ta evli ve 3 çocuk babası Atilla Akgül (45), ortaokul 2. sınıfta okulunu bırakarak sanayide çırak olarak çalışmaya başladı. Uzun bir süre kalfalık yaparak çalışan Akgül, daha sonra kendi iş yerini açtı. Kitap okumayı seven Akgül, içindeki bu özlemini yaklaşık 5 yıl önce iş yerine kitaplık yaptırarak giderdi. Kendisi gibi okuyan insanların çoğalması için sanayide bir ilke imza atan Akgül, sanayi esnafına da bakış açısını değiştirdi. Oto boyacısına tamirat için gelenler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, oluşturulan köşede çaylarını yudumlarken kitap okuyabiliyor.
Akgül, ortaokul ikinci sınıftan sonra bir meslek gurubuna girmek zorunda kaldığını belirterek, “Yaşantımızı ileriye dönük olarak bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyordu. Bir ekmek parası uğruna okulumuzu bıraktık ama kendi mesleğimi elime alarak iş yerini açtıktan sonra içimdeki okuma heyecanını bitirmemiştim. Sanayide de gelen müşterilerimizin burada normal gündelik hayat konuşmalarının dışında okuyarak kendilerinin farklı olacaklarını düşündüm. İş yerime de bir tane kitaplık açmayı düşündüm. Buraya geldiklerinde zamanlarını okuyarak hem de kendilerindeki bilgileri birbirimizle değiştirerek yeni fikirler elde etmeye başladık” dedi.

Sanayide kitap köşesini görenler şaşırıyor
İş yerine gelen müşterilerinin kitap okuma köşesine geldiklerinde çok şaşırdıklarını ifade eden Akgül, “Toplumuzda genelde bir sanayi algısı var. Mesela sanayide böyle bir yerin olması nedeniyle bu algının değiştiğini söyleyenler var. Kitap köşesi görenlerin dikkatini çekiyor, ilginç geliyor. Kitaplığımın fotoğrafını çekiyor, sosyal medyada paylaşıyorlar. Benim de hoşuma gidiyor. İnsanların okumaları için bir şeyler yapabildiysem kendi adıma çok mutlu oluyorum. Yaklaşık 15 yıldır bireysel olarak kitap okuyorum. Ama son 5 yılımı insanların kitap okumaları ile ilgili çalışmalar yapmaya başladım. Eğer bir insanın bir kitapla neyi değiştireceğine bakmak, görmek istiyorsa okuduğu kitaba bakabilir. Oda ilk önce bir odundu ama elinde bir kitap oldu. Kendisine bilgi veriyor” diye konuştu.

Okulu bıraktı, okumayı bırakmadı

Okulu bıraktı, okumayı bırakmadı

Okulu bıraktı, okumayı bırakmadı

Okulu bıraktı, okumayı bırakmadı

Okulu bıraktı, okumayı bırakmadı

Okulu bıraktı, okumayı bırakmadı

Okulu bıraktı, okumayı bırakmadı

Okulu bıraktı, okumayı bırakmadı

Okulu bıraktı, okumayı bırakmadı

Okulu bıraktı, okumayı bırakmadı

Okulu bıraktı, okumayı bırakmadı

Okulu bıraktı, okumayı bırakmadı

Okulu bıraktı, okumayı bırakmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lösemi hastası Emir Şeremet hayatını kaybetti

Küçük Emir hayata tutunamadı

Suriye’de çıkan yangın Türkiye’ye sıçradı

Suriye’de çıkan yangın Türkiye’ye sıçradı

Borcunu ödemedi diye vurdu, kanaması başlayınca bakın ne yaptı

Borcunu ödemedi diye vurdu, kanaması başlayınca bakın ne yaptı

Ayder Yaylası eski sakinliğine kavuştu

Ayder Yaylası eski sakinliğine kavuştu

Tek tek topladılar! Erzurum'da korkutan görüntü

Tek tek topladılar! Erzurum'da korkutan görüntü

İzlanda'daki skandal sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.