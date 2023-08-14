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Okulun bahçesinde bulundu! Binlerce patlamamış mühimmat...

14.08.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamboçya'da bir lisenin bahçesinde binlerce patlamamış mühimmat bulundu. Mühimmatların 48 yıl önce sona eren iç savaştan kaldığı ifade edilirken, okul geçici süreyle kapatıldı.

Okulun bahçesinde bulundu! Binlerce patlamamış mühimmat...

Kamboçya Mayın Eylem Merkezi (CMAC), Kratie eyaletinde bulunan Preah Mahak Yani Kosomak Lisesi’nin bahçesinde, 1967’de başlayan ve 1957’te sona eren Kamboçya İç Savaşı’ndan kalma binlerce patlamamış mühimmat bulunduğunu duyurdu.

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Açıklamada, mühimmatların toplanması kapsamında okulun geçici süreyle kapatıldığı ifade edildi.

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KAMBOÇYA İÇ SAVAŞI

Kamboçya İç Savaşı, Kuzey Vietnam ve Viet Cong tarafından desteklenen Kampuchea Komünist Partisi güçleri ile Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Vietnam tarafından desteklenen Kamboçya Krallığı hükümet güçleri arasında yaşanan bir iç savaştır.

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Savaşta, siviller hariç yaklaşık 310 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kamboçya mühimmat

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