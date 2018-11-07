HABER

Okyanusta inanılmaz keşif! Sosyal medyada gündem oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 07.11.2018 18:23 | Son Güncelleme

İngiltere'de yaşayan 55 yaşındaki Robert Morton isimli bir kişi, Google Earth'te gezinirken oldukça ilginç bir şey keşfetti. Gerçek ise sonradan anlaşıldı. Görseller sosyal medyada büyük tartışma konusu oldu.

ABD'li teknoloji devi Google'ın popüler uygulaması 'Google Earth', meraklı kullanıcıların bulduğu görüntülerle sık sık gündem oluyor. İskoçya açıklarında bir uçak tespit eden adamın paylaşımı sosyal medyada büyük dikkat çekti.

Sosyal medyada gündem oldu

1 / 4

Robert Morton, uygulamayı kullanarak görüntüye yaklaştığında okyanusun derinliklerindeki cismin uçak olduğunu fark etti.
2 / 4

Şaşkına dönen Morton, bölgedeki uçak kazalarını araştırmaya başladı ancak bölgede herhangi bir kaza da olmadığını fark etti.
3 / 4

Yaptığı aramalarda bu bölgede yaşanan bir kazaya ulaşamayan Morton, Mirror’a yaptığı açıklamada, “Uçak tamamıyla suyun altında görünüyor. İlk gördüğümde çok tuhaf hissettim, çünkü Edinburgh ve çevresinde böyle bir kaza olduğunu hiç duymamıştım. Muhtemelen bölgeden geçen bir uçak, uygulamada bir şekilde böyle yer aldı” dedi.
4 / 4

Ancak sosyal medyada görseller tartışma konusu oldu. Pek çok kişi de bu ve bunun gibi yanıltıcı görsellerin düzeltilmesi gerektiğini savundu.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google Earth uçak Robert Morton ingiltere

En Çok Okunan Haberler

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu teslim oldu!

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu teslim oldu!

Deniz Çoban: Fatih Terim'e 21 maç ceza gelebilir

Deniz Çoban: Fatih Terim'e 21 maç ceza gelebilir

44 yıllık Avşar Halı konkordato ilan etti

44 yıllık Avşar Halı konkordato ilan etti

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu haberi daha öncede başka yerde belki 1 sene önce yeni birsey gibi ısıtıp koymuşlar uçağın gölgesi o
geçen uçağın gölgesi yansımış
Bunu haber yapmaki milletin aklıyla dalga geçmektir.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenler belli oldu! Öldürülen sadece o değilmiş

Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenler belli oldu! Öldürülen sadece o değilmiş

Tinder'da daha fazla kadınla tanışabilmek için yaşının küçültülmesi istedi

Tinder'da daha fazla kadınla tanışabilmek için yaşının küçültülmesi istedi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamıyoruz

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamıyoruz

Geçen ay ölen genelev sahibi Dennis Hof, Nevada seçimlerini kazandı

Geçen ay ölen genelev sahibi Dennis Hof, Nevada seçimlerini kazandı

En ilginç mimariye sahip binalar

En ilginç mimariye sahip binalar

ABD'de bir ilk yaşandı! Ilhan Omar Temsilciler Meclisi'ne girdi

ABD'de bir ilk yaşandı! Ilhan Omar Temsilciler Meclisi'ne girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.