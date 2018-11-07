Okyanusta inanılmaz keşif! Sosyal medyada gündem oldu

ABD'li teknoloji devi Google'ın popüler uygulaması 'Google Earth', meraklı kullanıcıların bulduğu görüntülerle sık sık gündem oluyor. İskoçya açıklarında bir uçak tespit eden adamın paylaşımı sosyal medyada büyük dikkat çekti.
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