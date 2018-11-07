Okyanusta inanılmaz keşif! Sosyal medyada gündem oldu

ABD'li teknoloji devi Google'ın popüler uygulaması 'Google Earth', meraklı kullanıcıların bulduğu görüntülerle sık sık gündem oluyor. İskoçya açıklarında bir uçak tespit eden adamın paylaşımı sosyal medyada büyük dikkat çekti.

Sosyal medyada gündem oldu

1 / 4 Robert Morton, uygulamayı kullanarak görüntüye yaklaştığında okyanusun derinliklerindeki cismin uçak olduğunu fark etti.

2 / 4 Şaşkına dönen Morton, bölgedeki uçak kazalarını araştırmaya başladı ancak bölgede herhangi bir kaza da olmadığını fark etti.

3 / 4 Yaptığı aramalarda bu bölgede yaşanan bir kazaya ulaşamayan Morton, Mirror’a yaptığı açıklamada, “Uçak tamamıyla suyun altında görünüyor. İlk gördüğümde çok tuhaf hissettim, çünkü Edinburgh ve çevresinde böyle bir kaza olduğunu hiç duymamıştım. Muhtemelen bölgeden geçen bir uçak, uygulamada bir şekilde böyle yer aldı” dedi.