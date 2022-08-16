HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Olası Marmara depremiyle ilgili ürperten açıklama! "Sona evreye geldik, 7.6..."

Olası Marmara depremiyle ilgili ürperten açıklama! "Sona evreye geldik, 7.6..."

16.08.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olası büyük Marmara depremiyle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den yeni açıklama geldi. 17 Ağustos 1999'un açtığı yaralar akıllardaki yerini korurken Prof. Dr. Görür, beklenen depreme ilişkin tedirgin edici uyarılarda bulundu. Olası büyük depremin, 1999'dan itibaren 30 sene içinde olacağını ifade eden Görür, son evreye gelindiğini ifade ederek "Marmara'nın altındaki Kuzey Anadolu'nun bir bölümü olan fay kırıldığı takdirde minimum 7.2, maksimum 7.6 büyüklüğünde deprem üretir" dedi.

Olası Marmara depremiyle ilgili ürperten açıklama! "Sona evreye geldik, 7.6..."

Marmara'da beklenen büyük deprem için Prof. Dr. Naci Görür'den yeni açıklama geldi. Bilimsel olarak açıklanan verilere göre Marmara'daki beklenen büyük depremin 2029'a kadar olacağını belirten Görür, 7.2 ile 7.6 arasında bir deprem beklendiğini belirtti...

Bilim Akademisi Kurucu üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 17 Ağustos 1999 depremini değerlendirdi. 1999 depreminin daha dikkatli olmamız gerektiğini öğrettiğini söyleyen Görür, olası Marmara depremi için zamanın azaldığını söyledi. İstanbul'da beklenen olası deprem hakkında konuşan Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da minimum 7.2, maksimum 7.6 büyüklüğünde bir depremin olacağını ve en çok Avrupa yakasının kıyı kesimlerinin etkileneceğini söyledi. Görür, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan araştırma sonucunda 50 bin binanın tahribat göreceğini açıkladı. Acilen depreme karşı hazırlıklı olunması konusunda uyarıda bulundu.

1597579392416-deprem

"MİNİMUM 7.2, MAKSİMUM 7.6 DEPREM BEKLENİYOR"

Prof. Dr. Naci Görür, "1999 depremleri gerçekten yer bilimleri açısından enteresan. 1999 depremlerinin geleceği önceden söylenilmişti. 1967 Adapazarı depreminden sonra bilim insanları yaptıkları araştırmalarda Kocaeli mıntıkasında 7'den büyük bir deprem olma olasılığının fazlalaştığını söylediler. Elbette bir şey yapılmadı. 1999 depremi, 1997 senesinde uyarıldı. Bir gecede 20 binden fazla insan öldü. İstanbul'da yaptığımız uyarı hala devam ediyor, uyardığımız deprem hala gelmedi. Marmara'da beklenen depremin 1999 yılından itibaren her an olmak kaydıyla 30 sene içerisinde olma olasılığını yüzde 64 olduğu bilimsel olarak açıklandı. 1999'dan bu yana 23 sene geçti, yüzde 64 olasılık 2029'a kadar olduğuna göre biz işin son evresine geldik. Yaptığımız çalışmalarda Marmara'nın altındaki Kuzey Anadolu'nun bir bölümü olan fay hattının kırıldığı takdirde minimum 7.2, maksimum 7.6 büyüklüğünde deprem üretir. Bu bayağı büyük bir deprem demektir. Bu deprem olduğu takdirde İstanbul'un Marmara kıyılarına yakın olan yerleri en az 9 şiddetinde, kıyılardan uzaklaştıkça da 8 şiddetinde depreme maruz kalır" dedi.

thumbs_b_c_27a0f26992ad3dfac656b3bf637018d0

"İSTANBUL'UN HIZLA DEPREME HAZIRLANMASI LAZIM"

Prof. Dr. Görür, beklenen deprem öncesinde acil olarak müdahale edilmesi gereken yerlerin özellikle Avrupa yakasında bulunan kıyı ilçeler olduğunu belirtti. Özellikle Büyükçekmece ve Küçükçekmece bölgesine dikkat çeken Prof. Dr. Görür, "Özellikle Avrupa yakası Asya'ya göre, zemini göz önüne alırsak daha fazla hasar görür. Avrupa yakasında Haliç'ten Marmara kıyılarından Silivri'ye kadar, Avcılar, Zeytinburnu, Tarihi Yarımada'da dahil, Büyükçekmece, Küçükçekmece önemli hasar alır. Anadolu yakası göreceli olarak zemin açısından biraz daha sağlam. Türk hükümetinin alel acele, eğer İstanbul'u konuşuyorsak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaparak, halkı da işin içine alarak gerekli finans kaynaklarını oluşturarak, başka hiçbir ciddi projeye para sarf etmeyerek, sadece İstanbul'un hızla depreme hazırlanması lazım, aksi halde çok üzüleceğiz" diye konuştu.

"320 BİN İNSAN DOĞRUDAN DOĞRUYA ÖLÜMLE BURUN BURUNA..."

Prof. Dr. Görür, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tahribat görecek binaların sayısı ile ilgili yapılan araştırmaya ilişkin, "Minimum 7.2 büyüklüğünde bir deprem olursa, can hasarı da büyük olabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı araştırmalarda, İstanbul'da çok büyük tahribat görecek bina sayısının 50 bin civarında olduğunu söylediler. Bu çok ağır hasar demektir. 50 bin binadan vazgeçelim, 10 bin binada sadece ölümlü vakanın olduğunu düşünelim. Geriye kalan 40 bin binada hiç insanın ölmediğini düşünelim. 10 bin bina için her binayı 4 katlı düşünelim, 40 bin kat eder. Her kata 2 daire koyarsak 80 bin daire yapar. Her daire 4 kişi koyarsak 320 bin insan doğrudan doğruya ölümle burun buruna demektir. Bu kadar minimize ettiğimiz halde durum bu. Dolayısıyla olabilecek can kaybını siz hesaplayın. Bu işin şakası yok" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bekçiler ile ilgili flaş karar! 81 ile gönderildiBekçiler ile ilgili flaş karar! 81 ile gönderildi
Şiddetli yağış ve fırtına can aldı! Acı haberi Vali Şahin duyurduŞiddetli yağış ve fırtına can aldı! Acı haberi Vali Şahin duyurdu
Türkiye bu olayı konuşuyor! Son görüntüsü ortaya çıktıTürkiye bu olayı konuşuyor! Son görüntüsü ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
deprem Prof. Dr. Naci Görür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı, oğluyla birlikte dehşet saçtı: 3'ü ağır 5 yaralı

Ünlü şarkıcı, oğluyla birlikte dehşet saçtı: 3'ü ağır 5 yaralı

Fiyatları düşürecek hamle gece yarısı geldi!

Fiyatları düşürecek hamle gece yarısı geldi!

'Üçüncü İttifak' resmen açıklandı: 15 gün içinde ilan edilecek

'Üçüncü İttifak' resmen açıklandı: 15 gün içinde ilan edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Hakan Taşıyan'dan karşılama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Hakan Taşıyan'dan karşılama!

Gece vakti korkunç kaza! Feci şekilde can verdiler...

Gece vakti korkunç kaza! Feci şekilde can verdiler...

Kadınları taciz etti, tepki gösterene ise...

Kadınları taciz etti, tepki gösterene ise...

İlginizi Çekebilir

Sadece mezarlarını görmek için servet harcadı

Sadece mezarlarını görmek için servet harcadı

Sizi sıkan şeylerden kurtulmak için yeteneklerini kullan

Sizi sıkan şeylerden kurtulmak için yeteneklerini kullan

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Tuvalette 5 dakikadan fazla duruyorsanız...

Tuvalette 5 dakikadan fazla duruyorsanız...

Reçel değil adeta ilaç: Kanser ve gastritin önüne geçiyor

Reçel değil adeta ilaç: Kanser ve gastritin önüne geçiyor

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.