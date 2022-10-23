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Olaylı boşanmadan sonra yaş kutlaması! Hadise'den iddialı seçim

23.10.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Dinçerler ile evliliğini kısa bir süre önce bitiren Hadise yeni yaşına havalı bir pastayla girdi! Olaylı biten evliliğiyle gündemden düşmeyen Hadise'nin derin dekoltesi de sosyal medyada gözlerden kaçmadı.

Olaylı boşanmadan sonra yaş kutlaması! Hadise'den iddialı seçim

Mehmet Dinçerler ile beş aylık evliliği olaylı şekilde biten Hadise'nin keyfi yerinde. Kısa süren evliliğinde eşinin sahne kıyafetlerine karıştığını dilekçesinde belirten şarkıcı yeni yaşını kutladı.

Hadise yeni yaşına havalı bir pastayla girdi! 37 yaşına giren şarkıcı “Efsane bir kadınım. Olağanüstü kadın, o benim” notuyla kutlama pozlarını paylaştı.

Ekran Alıntısı

İlişkisinin ilk dönemlerinde tarzının dışına çıkarak dikkat çeken Hadise yeniden dekolteli seçimler yapmaya başladı. Hadise'nin doğum gününde göğüslerini ön plana çıkaran bir seçim yapması gözlerden kaçmadı.

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Hadise'nin paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

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