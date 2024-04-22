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  4. Öldüresiye dayak kamerada! Sokak ortasında 7 kişi birden saldırdı

Öldüresiye dayak kamerada! Sokak ortasında 7 kişi birden saldırdı

22.04.2024 12:54
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 7 kişi, 2 kişiyi öldüresiye dövdü. U.K. (23) ve O.S. (23), henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 kişinin tekme tokat ve demir çubuklu saldırısına uğradı. U.K.'nin polisteki ifadesinde bir anda saldırıya uğradıklarını ve saldırganları tanımadıklarını söylediği öğrenildi. Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. İşte o görüntüler...

Dehşete düşüren olay, dün saat 22.30 sıralarında Bostanlı Mahallesi 2018 Sokak'ta meydana geldi. U.K. ve O.S. henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 kişinin saldırısına uğradı. U.K., gruptakilerin tekme yumruk ve demir çubuk darbeleriyle yere yığılırken, O.S. de tekme yumrukla darbedildi.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıya uğrayan 2 genç, ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavisi süren U.K. ve O.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. U.K.'nin polisteki ifadesinde bir anda saldırıya uğradıklarını ve saldırganları tanımadıklarını söylediği öğrenildi.

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Bu arada saldırı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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İzmir dayak
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