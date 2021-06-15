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  4. Oltasına takılanı görünce gözlerine inanamadı: 37 kilo ağırlığında, 1,5 metre!

Oltasına takılanı görünce gözlerine inanamadı: 37 kilo ağırlığında, 1,5 metre!

15.06.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kişi, zıpkınla 37 kilo ağırlığında, 1,5 metrelik akya balığı yakaladı. Vatandaşlar tarafından meraklı bakışlar içinde izlenen balık, 1 metre 50 santimetre boyunda ve 37 kilogram ağırlığında olduğu ortaya

Oltasına takılanı görünce gözlerine inanamadı: 37 kilo ağırlığında, 1,5 metre!

Hatay'da Samandağ ilçesine bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde bulunan Çevlik Sahili'nde Serkan Dönmez adlı amatör dalgıç 1 metre 50 santimetre boyunda ve 37 kilogram ağırlığa sahip olan akya balığını zıpkınla yakaladı. Balığı karaya çıkaran Dönmez, vatandaşlar tarafından meraklı bakışlar arasında cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Serkan Dönmez, "12 yıldır bu sporu yapıyorum denizi çok seviyorum bu benim yaşam tarzım. Dün sporumu yapmak üzere derin maviliklere daldım. Sualtında dalışımı sonlandırmak üzereyken küçük balıkların bir anda kaçıştığını fark ettim ilk başta ne olduğunu anlamadım daha sonra dev bir balığın bana doğru geldiğini fark ettim zıpkınımla kafasına net bir atış yaparak balığı rahat bir şekilde karaya çıkarmayı başardım. Bu benim dalış hayatımdaki en büyük balığım. Arkadaşlarımla güzel ziyafet çekeceğiz" dedi.

CANAVAR BİR DENİZ BALIĞI

Uskumrugillerden, eti lezzetli, kemikli bir balık. Ege ve Akdeniz'de, Atlantik ve Pasifik Okyanusu'nda yaşar. Akbalık olarak da bilinen akya balığının dişleri yoktur. Vücudu üzerinde ufak pulları olan, 8 ile 50 kilogram gelebilir. Deniz dibinde sürüler halinde yaşamayı seven, ortalama olarak 70 cm uzunluğunda bulunan, canavar bir deniz balığıdır.

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(İHA)

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