Oltaya köpek balığı takıldı

Marmaris'in açık denizlerinde balıkçıların oltasına camgöz cinsi köpek balığı takıldı. Tezgaha koyulan köpek balığı, kilosu 40 liradan satışa sunuldu. Vatandaşlar ilk defa gördükleri köpek balığını cep telefonuyla görüntüledi.

18 yıldır balıkçılık yapan Koray Koyuncu, "Balıkçılarımızın oltasına camgöz cinsi köpek balığı takılmış. Sürekli tüketilen, bilinen balıkların aksine, bu tür köpek balığı pek makbul görmez. Satın alan da olmaz. Kanser hastalıklarına ciğeri ve eti iyi geldiği inanılarak, rahatsızlıkları bulunanlar tercih ediyor. Tezgahımızda sergilediğimiz camgöz köpek balığı, 2.5 metre uzunluğunda ve 15 kilogram ağırlığında. Bu tür köpek balığı insana zarar vermez. 80 ila 100 metre civarında derinlerde bulunur" dedi.

(DHA)

