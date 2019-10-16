KADIN

Ölüm öpücüğü! 'Bebeklerinizi uçuğu olan kişilere öptürmeyin'

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 16.10.2019 09:39 | Son Güncelleme

Bu dehşet verici fotoğraflar bir çocuğun küçük bir öpücükle nasıl ölümden döndüğünü gösteriyor. Charlotte Jones oğlu Ellis'in hayatını tehdit eden herpes simpleks (Uçuk Hastalığı) virüsü ile nasıl savaştığını Facebook hesabından yayınlıyor ve tüm ebeveynleri uyarıyor.

Galler Abergavenny'de yaşayan Charlotte Jones'un oğlu HSV-1 olarak da bilinen herpes simpleks virüsü ile mücadele ediyor. Bu virüs yetişkinler için zararlı değil. Ancak, bağışıklık sistemleri henüz gelişmemiş bebeklerin beyinlerine yayılabiliyor çoklu organ yetmezliğine ve nihayetinde ölüme neden olabiliyor.

Charlotte'un oğlu Ellis'e de soğuk algınlığı ve dudağında uçuk olan birinin öpmesiyle bu virüs tanısı kondu.

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Anne ölümden dönen oğlunun hayatını tehdit eden eden bu olay hakkında şöyle konuşuyor: 'oğlum rahatsızlandığında hemen doktora götürdüm. Doktor, faranjit veya kötü bir ülser vakası olduğunu düşündü. Ancak durumu birkaç gün içinde hızla kötüleşti. Ve herpes virüsü teşhisi konuldu. Birçok ilaç tedavisi uygulanan oğlumun durumu şu an iyiye gidiyor. Ancak bağışıklık sistemi düşük olan bir bebek için durum ölümcül sonuçlara gidebilir. Bu yüzden anne ve babalar çocuklarının sağlığını düşünmek zorunda. Bebeklerinizi ziyarete gelen kişilere öptürmeyin. Ve lütfen eğer herhangi bir soğuk algınlığı semptomunuz varsa, çocuğa dokunmadan önce ellerinizi dezenfekte edin!'

HERPES (UÇUK HASTALIĞI) NEDİR?

Herpes, ağızda veya cinsel organlarda ağrılı kabarcıklara neden olan herpes simpleks virüsünün neden olduğu yaygın bir enfeksiyondur. Tekrar aktif olabilen kronik, uzun vadeli bir durumdur. Vücuda, ağzın nemli derisi, penis, vajina ve rektumdan giren iki tür uçuk vardır. HSV 1 ve HSV 2. Her iki tip de ağızda soğuk yaralara, genital uçuklara, parmaklarda ve ellerde küçük apselere neden olabilir. Herpes özellikle altı aylık bebekler ve yeni doğan bebekler için tehlikelidir, çünkü bağışıklık sistemleri hala gelişmektedir.


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Charlotte Jones herpes simpleks herpes simpleks virüsü uçuk hastalığı

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