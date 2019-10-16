Ölüm öpücüğü! 'Bebeklerinizi uçuğu olan kişilere öptürmeyin'

Galler Abergavenny'de yaşayan Charlotte Jones'un oğlu HSV-1 olarak da bilinen herpes simpleks virüsü ile mücadele ediyor. Bu virüs yetişkinler için zararlı değil. Ancak, bağışıklık sistemleri henüz gelişmemiş bebeklerin beyinlerine yayılabiliyor çoklu organ yetmezliğine ve nihayetinde ölüme neden olabiliyor.

Charlotte'un oğlu Ellis'e de soğuk algınlığı ve dudağında uçuk olan birinin öpmesiyle bu virüs tanısı kondu.

Anne ölümden dönen oğlunun hayatını tehdit eden eden bu olay hakkında şöyle konuşuyor: 'oğlum rahatsızlandığında hemen doktora götürdüm. Doktor, faranjit veya kötü bir ülser vakası olduğunu düşündü. Ancak durumu birkaç gün içinde hızla kötüleşti. Ve herpes virüsü teşhisi konuldu. Birçok ilaç tedavisi uygulanan oğlumun durumu şu an iyiye gidiyor. Ancak bağışıklık sistemi düşük olan bir bebek için durum ölümcül sonuçlara gidebilir. Bu yüzden anne ve babalar çocuklarının sağlığını düşünmek zorunda. Bebeklerinizi ziyarete gelen kişilere öptürmeyin. Ve lütfen eğer herhangi bir soğuk algınlığı semptomunuz varsa, çocuğa dokunmadan önce ellerinizi dezenfekte edin!'