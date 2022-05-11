Ölümcül hastalığa yakalanan kadın, kocasından eski sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için izin istedi

Herhangi bir eş, ölümcül hastalığa yakalanan eşine sevgi, saygı ve bakım sağlamak isterdi. Ancak bir adam ölmekte olan karısının özel bir isteğini nasıl dile getirdiğini paylaştı: Eski sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek. Yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşan koca, karısının durumunu, tartışmalı arzusunu ve yaşadıklarını söyleyebileceği kimse olmadığı için isimsiz bir şekilde paylaşmaya karar verdiğini belirtti.

DOKUZ AYLIK ÖMRÜ KALDI

Eşinin hastalığını tam olarak belirtmeyen adam, doktorun eşine en fazla dokuz aylık ömür biçtiğini belirtti. Kafası karışık koca, "Onsuz bir hayat hatırlamıyorum ve o gittiğinde ne yapacağımı bilmiyorum. Hayatının son günlerini güzel kılmak için elimden geleni yapıyorum ve elimden gelen her dileğini yerine getiriyorum" dedi.

Adam, eşinin durumunun kötüleşmesiyle ilgili olarak şunları ekledi: "Doktorlar, 4 veya 5 ay içinde tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olabileceğini, ardından 8. ayda son birkaç hafta boyunca yatalak olacağını söyledi. Tabii daha hızlı kötüleşmezse..." Bağlamı sağladıktan sonra, koca sorunun özüne geldi ve şöyle dedi: "Geçenlerde beni oturttu ve yapmak istediği son şeylerden birinin önceki partneriyle seks yapmak olduğunu söyledi.

NE YAPACAĞIMDAN EMİN DEĞİLİM

"Yani şimdi bununla baş başa kaldım. Dürüst olmak gerekirse, kafam çok karışık ve bunu benden istediği için ihanete uğradım. Ölmek üzere olduğu için evet demek zorunda kalacağım bir konuma getirilmiş gibi hissediyorum. Söylemek istediğimi biliyorum ama bu doğru mu bilmiyorum. Eski sevgilisiyle seks görünüşe göre o kadar iyiydi ki ölmeden önce bir kez yapması gerekiyor. Sadece bununla ilgili her şeyden nefret ediyorum. Gerçekten ne yapacağımdan emin değilim" diye bitirdi.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

İsimsiz kocanın paylaşımı çok kısa sürede bütün sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başlandı. Ölmek üzere olan kadının isteği büyük tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar adamın izin vermemesi gerektiğini düşünürken bazıları ise kesinlikle izin vermesi gerektiğini belirten paylaşımlar yaptı.



