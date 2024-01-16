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  4. Ömer dizisinde bomba ayrılık! O isim projeye veda ediyor

Ömer dizisinde bomba ayrılık! O isim projeye veda ediyor

16.01.2024 14:57 | Son Güncelleme:
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Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın başrollerini paylaştığı Ömer dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Her bölümü sosyal medyada gündem olan Ömer dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. O isim projeye veda edecek.

Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı, Star TV'nin sevilen dizisi Ömer yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kırıyor. Her bölümü ilgiyle takip edilen dizide flaş bir ayrılık yaşanacak.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin ekibine Atilla rolüyle heyecan katan Bora Cengiz projeye veda edecek.

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Başarılı oyuncu dizinin nefes nefese olaylara sahne olan yeni bölümünde cezaevinde saldırıya uğrayacak.

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“Ömer”in yeni bölümünde ise Tahir ile babası Reşat’ın müthiş yüzleşmesi de çok konuşulacak.

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