Ömer dizisinde bomba ayrılık! O isim projeye veda ediyor

Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı, Star TV'nin sevilen dizisi Ömer yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kırıyor. Her bölümü ilgiyle takip edilen dizide flaş bir ayrılık yaşanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin ekibine Atilla rolüyle heyecan katan Bora Cengiz projeye veda edecek.

Başarılı oyuncu dizinin nefes nefese olaylara sahne olan yeni bölümünde cezaevinde saldırıya uğrayacak.

“Ömer”in yeni bölümünde ise Tahir ile babası Reşat’ın müthiş yüzleşmesi de çok konuşulacak.





