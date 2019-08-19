Devrik lider itiraf etti: 90 milyon dolar aldım

Yasa dışı bir şekilde para bulundurmak, hediye kabul etmek ve yolsuzlukla suçlanan Beşir'in davası Sudan'ın başkenti Hartum'da görülmeye başlandı.

Mahkemede ifade veren polis yetkilisi Ahmed Ali, Beşir'in gözaltındaki sorgusu sırasında paranın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın delegeleri tarafından getirildiğini itiraf ettiğini söyledi.

Mahkemeye geleneksel beyaz dişdâşe giyerek ve sarık takarak katılan Beşir, tutulduğu kafes içerisinde söz konusu ifadeyi dinledi, ancak yorumda bulunmadı.

Mahkeme önündeki bir AFP muhabiri, Beşir'in büyük bir askeri konvoy eşliğinde mahkeme salonuna getirildiğini bildirdi.

Beşir'in yaklaşık 30 yıl süren iktidarı, aylar süren protestoların ardından Nisan ayındaki bir darbeyle son bulmuştu.

Savcılar, Ömer El Beşir'in evinde 100 milyon doları aşkın nakit para bulunduğunu ve devrik liderin kara para aklama suçlamasından da soruşturulacağını açıklamıştı.

Beşir'in devrilmesinin ardından yönetime el koyan üst düzey genaraller ile göstericilerin temsilcilerinin yaptığı anlaşma sonucu Cumartesi günü geçici anayasa kabul edilmişti.