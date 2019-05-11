HABER

Ömer Kerem’in polis sevgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 16:01 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde akşam saatlerinde uygulama yapan trafik polislerini gören minik hayran Ömer Kerem, görevlilerin yanına koşup sarılarak sevgi gösterisinde bulundu.Trafik ekipleri Yeni Mahalle Cami Caddesinde uygulama yaparken, evinin penceresinden polisleri gören 3 yaşındaki minik Ömer Kerem, ailesine polis amcalarının yanına gitmek istediğini söyledi.

Ömer Kerem’in polis sevgisi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde akşam saatlerinde uygulama yapan trafik polislerini gören minik hayran Ömer Kerem, görevlilerin yanına koşup sarılarak sevgi gösterisinde bulundu.
Trafik ekipleri Yeni Mahalle Cami Caddesinde uygulama yaparken, evinin penceresinden polisleri gören 3 yaşındaki minik Ömer Kerem, ailesine polis amcalarının yanına gitmek istediğini söyledi. Küçük Ömer Kerem’in polislere olan sevgisini bilen ailesi de akşam saatleri olmasına rağmen çocuklarını kırmayıp kucaklarına alarak trafik ekiplerinin yanına götürdü. Gelir gelmez hiç tanımadığı polis amcalarına içten ve samimi bir şekilde sarılan Ömer Kerem’in mutluluğu görülmeye değerdi. Büyüyünce polis olacağını söyleyen ve sırf polis amcalarına sarılmak için yanlarına geldiğini ifade eden Ömer Kerem’e polis amcaları da büyük ilgi gösterdiler. Doyasıya polis amcalarına sarılan ve onlarla tanışma imkânı bulan minik Ömer Kerem, daha sonra mutlu bir şekilde ailesi ile birlikte evinin yolunu tuttu.

Ömer Kerem’in polis sevgisi

PARTNERYabancılar buraya asla giremiyorYabancılar buraya asla giremiyor
fotoğraflar2/// İstanbul'da dolu ve kuvvetli yağış etkili oluyorfotoğraflar2/// İstanbul'da dolu ve kuvvetli yağış etkili oluyor
BUSKİ’den içme suyu hakkında açıklamaBUSKİ’den içme suyu hakkında açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

İstanbul seçimi için süreç başladı!

İstanbul seçimi için süreç başladı!

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Transferde yılın bombası! Hazard ve Real Madrid iddiası

Transferde yılın bombası! Hazard ve Real Madrid iddiası

Ekrem İmamoğlu: Haddini bilmesi gereken siyasilerdir

Ekrem İmamoğlu: Haddini bilmesi gereken siyasilerdir

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Kanlı kavga saniye saniye böyle görüntülenmiş!

Kanlı kavga saniye saniye böyle görüntülenmiş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

Feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralı

Feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralı

Kız kardeşinin mezarını gördü şoka girdi!

Kız kardeşinin mezarını gördü şoka girdi!

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)

Bakanlık duyurdu! Suç oranları düştü

Az önce duyuruldu! Hepsi azaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.