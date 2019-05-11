Ömer Kerem’in polis sevgisi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde akşam saatlerinde uygulama yapan trafik polislerini gören minik hayran Ömer Kerem, görevlilerin yanına koşup sarılarak sevgi gösterisinde bulundu.

Trafik ekipleri Yeni Mahalle Cami Caddesinde uygulama yaparken, evinin penceresinden polisleri gören 3 yaşındaki minik Ömer Kerem, ailesine polis amcalarının yanına gitmek istediğini söyledi. Küçük Ömer Kerem’in polislere olan sevgisini bilen ailesi de akşam saatleri olmasına rağmen çocuklarını kırmayıp kucaklarına alarak trafik ekiplerinin yanına götürdü. Gelir gelmez hiç tanımadığı polis amcalarına içten ve samimi bir şekilde sarılan Ömer Kerem’in mutluluğu görülmeye değerdi. Büyüyünce polis olacağını söyleyen ve sırf polis amcalarına sarılmak için yanlarına geldiğini ifade eden Ömer Kerem’e polis amcaları da büyük ilgi gösterdiler. Doyasıya polis amcalarına sarılan ve onlarla tanışma imkânı bulan minik Ömer Kerem, daha sonra mutlu bir şekilde ailesi ile birlikte evinin yolunu tuttu.



