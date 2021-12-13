Omicron: İngiltere'de bu ay günde 1 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, koronavirüsün son varyantı Omicron'un ülkede olağanüstü bir hızla yayıldığını söyledi. Javid, "Artık Londra'daki vakaların yüzde 40'ı Omicron" dedi. Ülkede ay sonuna kadar tüm yetişkinlerin aşılanması amaçlanıyor.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, Pazartesi sabahı BBC'ye yaptığı açıklamada, sadece İngiltere'de Omicron vakası görülen 10 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü, şu ana kadar varyant sonucu hayatını kaybeden olmadığını söyledi.

Sajid Javid, Ocak ayına kadar bütün yetişkinlere gerçekten aşı yapılıp yapılamayacağı sorusuna, "Umuyorum mümkün olur. Her şeyimizi ortaya koyacağız" yanıtını verdi.

Javid, "Bu yeni varyant, Omicron, hakkında son bir haftada öğrendiğimiz şey, inanılmaz bir hızla yayıldığı. 2-3 günde bir vakalar ikiye katlanıyor. Salgında büyük bir dalga geliyor" dedi.

İki doz aşının bu dalgayı yavaşlatmaya yetmeyeceğini belirten Javid, üçüncü doz aşının ise etkili olacağını vurguladı.

Javid; İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta şu ana kadar yetişkinlerin yüzde 40'ının güçlendirici aşılarını olduklarını fakat geri kalanların da aşılanmasının Omicron'a karşı en önemli koruyucu olacağını kaydetti.

Şu an için hükümetin açıklananların ötesinde bir önlem almayı planlamadığını belirten Javid, okulların kapatılmayacağı konusunda güvence vermeyi reddetti.

Hükümetin hafta sonu yaptığı değerlendirmeler sonucu aldığı son önlemleri Pazar akşamı televizyonda canlı yayınla kamuoyuna duyuran Başbakan Boris Johnson ise "Bir Omicron dalgasının gelmekte olduğundan kimse şüphe duymasın" dedi ve Omicron vakalarının 2-3 günde bir ikiye katlandığını söyledi.

Johnson, Omicron varyantına karşı bu haftadan itibaren tüm yetişkinlere üçüncü doz aşı sunulacağını, ülke genelinde bu ay günde bir milyon kişiye aşı yapılmasını hedeflediklerini açıkladı.

İlk gözlemler ve araştırmalar üçüncü doz yani güçlendirici aşının, Omicron'a karşı yüzde 75 oranında koruma sağladığını gösteriyor.

Hükümetin geçen hafta bugünden itibaren evden çalışma düzenine geri dönülmesini tavsiye etmiş; toplu taşıma ve kapalı kamusal mekanlarda maske zorunluluğu ve yeni seyahat kısıtlamaları getirmişti.

Lokantalar, barlar, oteller ve okullar halen belli önlemlere uymak koşuluyla açık. Ancak Sağlık Bakanı Javid bugün, okulların açık kalacağı konusunda garanti vermedi.

Birleşik Krallık'ta Pazar günü tespit edilen Omicron vaka sayısı bir önceki günün neredeyse iki katına ulaşarak 1239'a çıktı.

Aşılama faaliyetlerini hızlandırmak için bazı sağlık hizmetlerinin öteleneceği de açıklandı.

Ülke genelindeki Covid-19 tehdit seviyesi en yükseğin bir altı olan dördüncü seviyeye çıkarıldı.

Yüksek bulaşım riski anlamına gelen bu seviye en son Mayıs ayında yürürlükteydi.

Cumartesi günü yani aşılamaya hız verildiğinin duyurulmasından sonraki ikinci gün, Birleşik Krallık genelinde yarım milyon kişiye güçlendirici aşıları yapıldı.

Şimdiye kadar sağlık sisteminin aşılamada ulaştığı en yüksek rakam 800 binler civarındaydı. Açılan yüzlerce yeni aşı merkezi ve eczanelerin de devreye girmesiyle bu sayının günde bir milyona çıkarılması umuluyor.

Başbakan Johnson, dünkü açıklamasında aşılamanın hızlandırılması için 42 askeri ekibin de sağlık ekiplerine yardım edeceğini, mobil ve geçici aşılama tesislerinin devreye alınacağını, kliniklerin çalışma saatlerinin uzatılacağını, binlerce gönüllü aşılama görevlisine eğitim verileceğini de duyurdu.

Yeni önlemler iktidardaki Muhafazakar Parti saflarında rahatsızlık yaratırken, Sağlık Bakanı Javid önlemlerin aşırı olduğu eleştirilerine karşılık, Omicron varyantının öncekilerden daha hafif olduğu anlaşılsa bile, erken harekete geçmenin hastanelerde yığılmalara ve ölümlerin artmasına engel olacağını söyledi.

Hükümet evden çalışmayı tavsiye ettiyse de şu ana kadar lokantalar, barlar ve kapalı mekanlardaki etkinlikleri zorunlu önlemler alınmak şartıyla yasaklamadı.

'Halk Başbakan'a neden güvensin?'

Sağlık Bakanı Sajid Javid'e BBC'de, geçen yıl Noel döneminde hükümet mensupları ve danışmanlarının kendi Covid kurallarını çiğnediği yolundaki haberlerden sonra "İnsanlar Başbakan'a ve hükümete neden güvensin" sorusu da soruldu.

Sajid Javid, Başbakan'ın salgın dönemi boyunca çok sıkı çalıştığını ve dün açıkladığı önlemlerin hükümete verilen bilimsel tavsiyeler ve gözlemler sonucu elde edilen verilere dayandığını söyledi.

Javid "Kamuoyuna gerçek bilgiler veriyor ve güçlendirici aşıyla kendimizi koruyabileceğimiz bir rota çiziyoruz" diye konuştu.

Analiz: Johnson'ın önünde üç mesele var

Laura Kuenssberg, BBC Siyaset Editörü

Boris Johnson'ın Pazar akşamı söylediği kararlı ifadelerin önünde üç zorluk bulunuyor.

Üçüncü doz aşılamayı böylesi bir hıza çıkarmak kolay olmayacak.

Bunlardan ilki, üçüncü doz aşının neden daha erken başlatılmadığı konusunda haftalardır süren tartışma. İsteyen herkesin aşı randevusu alamadığı da biliniyor.

İkincisi, Boris Johnson'ın toplumdaki güvenilirliği son dönemde, geçen yıl Başbakanlık ofisinde verilen bir partinin ifşa olması nedeniyle zedelendi. Üçüncü doz çağrısı halkta karşılık bulacak mı?

Üçüncüsü, kendi partisi içinde de yönetim tarzına yönelik itiraz yükseliyor.

Başbakan üçüncü doz aşı konusunda büyük sözler verse de bunları gerçekleştirebilmek ayrı bir konu.

Son rakamlar: Vakalar hangi düzeyde?

Birleşik Krallık'taki tüm bölgelerde Temmuz ortasından bu yana günlük ortalama vaka sayılarında sıçrama görülmüştü ve sayılar Kasım ayı başından bu yana da yükseliyor.

Pazar günü ülkede toplam 48 bin 854 yeni vaka açıklandı.

Son 7 günlük ortalama vaka sayısı ise günde 51 bin 497 oldu.

En son resmi rakamlara göre bütün ülke çapında hastanelerde 7413 Covid hastasi var. Bu sayı geçen hafta da aynı idi.

Hastanelerdeki hasta sayısı yaz aylarına göre daha yüksek olmakla birlikte geçen yılki salgın dalgasının doruğuna ulaştığı Ocak ayındaki 40 bin hasta sayısıyla karşılaştırıldığında çok daha geride.

Pazar günü 52 Covid ölümü yaşandı. Fakat hafta sonları bu sayı ölümlerin kayda geçirilmesindeki gecikmeler nedeniyle düşük oluyor. Günlük ortalama ölümler 150-200 arasında değişiyor.

Salgının en başından bu yana Covid nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı resmi açıklamalara göre 127 binin üzerinde.

Ülke genelinde 12 yaş üzeri nüfusta ilk doz aşı olanların oranı yüzde 89, ikinci doz olanların yüzde 81, üçüncü doz olanlarınki ise yüzde 40.

Analiz: Aşılama hızlandırılmalı

Nick Triggle, BBC Sağlık Muhabiri

Hükümet Aralık sonuna kadar 18 yaş üzeri herkese aşı randevusu alabilme sözü verdi.

Herkese randevu sunulsa bile bazı randevular önümüzdeki yıla kalabilir.

Fakat yaklaşan Omicron dalgasına hazırlanmak için aşılama programının ciddi bir şekilde hızlanması gerekiyor.

Bunda aile hekimlerinin büyük rolü olacak. Önümüzdeki haftalarda rutin işlerini öteleyip aşılamaya ağırlık vermeleri gerekecek.

Ülke genelinde 23 milyon kişiye hatırlatma dozu yapıldı ve 23 milyon daha yapılması gerekiyor.

Aşılama bu hızda devam ederse, yıl sonuna kadar hedeflenen kitlenin üçte birine daha aşılama yapılabilir.

Bu nedenle günlük aşılamanın bir an önce hızlandırılması gerekiyor.



