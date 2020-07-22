Omurga sağlığını korumak için hareket şart

Hareketsiz bir yaşam tarzı ise bu sorunlara davetiye çıkarıyor. Öyle ki Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı, "2019 Türkiye Sağlık Araştırması" sonuçlarına göre geçen yıl 15 yaş ve üstü bireylerde en çok görülen hastalık türleri sırasıyla yüzde 29,7 ile bel ve yüzde 20,5 ile boyun bölgesi problemleri oldu.

Bu dönemde en çok görülen sağlık sorunları arasında ise omurga rahatsızlıkları dikkat çekiyor. Özellikle ofislerin evlere taşınması ile hareketsiz yaşamın yüksek olduğu süreçte bel, boyun ve sırt ağrıları en sık görülen sorunlar olarak karşımıza çıkıyor.

TELEFONA BAKARKEN BAŞINIZIN AĞIRLIĞI 20 KİLOYA ÇIKABİLİR

Bu ağrıların hafife alınmaması gerektiğine vurgu yapan Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurten Küçükçakır, “Mart ayından beri evlerde daha sık vakit geçirir olduk. Bu durum ise bel, boyun ve sırt gibi omurga sağlığı ile ilgili başvuranların sayısında artış yaşanmasına neden oldu.Örnek vermek gerekirse sırt bölgemizdeki ki normal eğrilik 25-40 derecedir. Özellikle bu dönemde daha çok artan dijital bağımlılık da eğrinin artmasına insanlığın şeklinin değişmesine neden oluyor. Aslında bu durumun temel nedeni ise hareketsiz yaşam.Vücudumuzda 206 kemik, onları birbirine bağlayan 360 adet eklem ve 700'den fazla kas bulunuyor. Bunların işleyişi ise hareket ile doğrudan orantılıdır. Normalde başımızın ağırlığı beş buçuk, altı kilo arasında. Telefon, tablet veya başka bir cihaz kullanımında 15 derecelik eğilmeye bağlı olarak başımızın ağırlığı 20 kiloya kadar çıkabiliyor, bu da boynumuza daha fazla yük bindirmiş oluyor. Bu durumda boyun düzleşmelerine, fıtıklara neden olabilir. Boyun bu kadar etkilenirken bu yük aynı zamanda bacaklara kadar iniyor. Başımız arkaya doğru C çiziyor fakat eğildikçe ters C olmuş oluyor bu durumda omurgamızda ciddi şekil bozukluklarına neden oluyor. Hareketsizlik bağışıklığı ve obeziteyi de olumsuz etkilerken kemik erimesi ve kay kaybı meydana getirebilir. Evde ya da normalleşme süreci ile birlikte artık gitmeye başladığımız ofislerimizde yapabileceğimiz basit ama çok etkili egzersizler ile bu durumu çözebilirsiniz” ifadelerini kullandı.