On numara bir taktik! Eldeki balık kokusu için diş macunu, çay...

Lezzet ve sağlık deposu olan balık, uzmanlardan tarafından sıklıkla tavsiye edilen bir gıda. Özellikle kış mevsiminde, balığın tazecik olduğu bu dönemde sofralarımızda daha çok yer veriyoruz. Hem sağlıklı hem de lezzetli bir yemeğin ardından ele sinen balık kokusu keyfimizi kaçırmaya yetiyor. Yıkamakla çıkmayan balık kokusuna çare arayanlar için harika ipuçlarıyla geldik!

HAFİF SICAK ÇAY

İlk olarak ellerinizi yıkayın ve ardından hafif sıcak bir çayla durulama işlemini gerçekleştirin. Balık kokusu anında yok olacak. Bu yöntemi soğan kokusu için de uygulayabilirsiniz.

LİMON SUYU VE SİRKE

Adeta temizlik neferi haline gelen sirke, eldeki balık kokusunu çıkarma konusunda da oldukça etkili.Bir kase içinde az limon suyu ve sirkeyi karıştırın. Ellerinizi yıkadıktan sonra bu suyun içine parmaklarınızı batırın ve hafif bir şekilde ovun. Balık kokusu ortadan kalkmış olacak.

DİŞ MACUNU

Eldeki balık kokusunu çıkarmak için işe yarayan bir başka yöntem daha... Ellerinizi sabunla yıkayın ve hemen ardından parmak uçlarınıza az bir miktar macun sürün. Balık kokusu yok olmakla kalmayacak, mis gibi ferahlamış ellere sahip olacaksınız.



