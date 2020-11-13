KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. On numara bir taktik! Eldeki balık kokusu için diş macunu, çay...

On numara bir taktik! Eldeki balık kokusu için diş macunu, çay...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Taze balığın bol olduğu bu günlerde, hafta en az 2 kez balık tüketmeliyiz. Sofralarımızdan eksik etmememiz gereken balığın tek dezavantajı ise temizlerken ve yerken ele sinen kokusu. Balık keyfini yarıda bırakmak istemiyorsanız siz de bu yöntemleri uygulayarak elinizdeki balık kokusundan hızlıca kurtulabilirsiniz.

On numara bir taktik! Eldeki balık kokusu için diş macunu, çay...

Lezzet ve sağlık deposu olan balık, uzmanlardan tarafından sıklıkla tavsiye edilen bir gıda. Özellikle kış mevsiminde, balığın tazecik olduğu bu dönemde sofralarımızda daha çok yer veriyoruz. Hem sağlıklı hem de lezzetli bir yemeğin ardından ele sinen balık kokusu keyfimizi kaçırmaya yetiyor. Yıkamakla çıkmayan balık kokusuna çare arayanlar için harika ipuçlarıyla geldik!

HAFİF SICAK ÇAY

İlk olarak ellerinizi yıkayın ve ardından hafif sıcak bir çayla durulama işlemini gerçekleştirin. Balık kokusu anında yok olacak. Bu yöntemi soğan kokusu için de uygulayabilirsiniz.

LİMON SUYU VE SİRKE

Adeta temizlik neferi haline gelen sirke, eldeki balık kokusunu çıkarma konusunda da oldukça etkili.Bir kase içinde az limon suyu ve sirkeyi karıştırın. Ellerinizi yıkadıktan sonra bu suyun içine parmaklarınızı batırın ve hafif bir şekilde ovun. Balık kokusu ortadan kalkmış olacak.

DİŞ MACUNU

Eldeki balık kokusunu çıkarmak için işe yarayan bir başka yöntem daha... Ellerinizi sabunla yıkayın ve hemen ardından parmak uçlarınıza az bir miktar macun sürün. Balık kokusu yok olmakla kalmayacak, mis gibi ferahlamış ellere sahip olacaksınız.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor
3'ü bir arada: Cam temizliyor, yağ söküyor, evi dezenfekte ediyor3'ü bir arada: Cam temizliyor, yağ söküyor, evi dezenfekte ediyor
Yay burcu aylık burç yorumu Kasım 2020 Yay burcu aylık burç yorumu Kasım 2020
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!
Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!
Şarkıcı Gülşen'den bikinili ayna pozu!
Şarkıcı Gülşen'den bikinili ayna pozu!
MasterChef'te kazanan belli oldu! İddialı isme eleme şoku!
MasterChef'te kazanan belli oldu! İddialı isme eleme şoku!
Demet Özdemir'den dans şov! Beğeni yağdı
Demet Özdemir'den dans şov! Beğeni yağdı
Günde 3 defa yemeklerden önce tüketin!
Günde 3 defa yemeklerden önce tüketin!
Egzersize gerek yok! Kalçayı ortaya çıkarmak için...
Egzersize gerek yok! Kalçayı ortaya çıkarmak için...
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Her damlası mucize! Saçlarınızı hem parlatıyor, hem de...
Her damlası mucize! Saçlarınızı hem parlatıyor, hem de...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!
Çamaşır makinesine alüminyum folyo atarsanız...
Çamaşır makinesine alüminyum folyo atarsanız...
Erkekler 'onunla çıkmaya korkuyor'
Erkekler 'onunla çıkmaya korkuyor'
Belki de ilk kez duyacaksınız! Market poşetlerinizi atmadan önce...
Belki de ilk kez duyacaksınız! Market poşetlerinizi atmadan önce...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3'ü bir arada: Cam temizliyor, yağ söküyor, evi dezenfekte ediyor
3'ü bir arada: Cam temizliyor, yağ söküyor, evi dezenfekte ediyor
Çaydanlıktaki kireci söküp atıyor! Karbonatın mükemmel gücü onunla birleşince...
Karbonatın mükemmel gücü onunla birleşince...
Kızartma tavası temizlemek işkence olmasın! Sirke, deterjan...
Kızartma tavası temizlemek işkence olmasın! Sirke, deterjan...
Yapışkan lekeleri nasıl çıkartılır? Yapışkan lekesi çıkarma yöntemleri
Yapışkan lekeleri nasıl çıkartılır?
Astrologlar bile şaşıracak! Burçların bu özelliklerini daha önce duymadınız
Astrologlar bile şaşıracak! Burçların bu özelliklerini daha önce duymadınız
Davlumbaz filtresini pırıl pırıl yapıyor! Kola, karbonat...
Davlumbaz filtresini pırıl pırıl yapıyor! Kola, karbonat...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.