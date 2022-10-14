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On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 14 Ekim on numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır? İşte sorgulama ekranı...

14.10.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On numara çekiliş sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı şans oyunu seven vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu akşam haftanın son on numara çekilişi gerçekleşecek. On numara çekilişe katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Peki, On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 14 Ekim on numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır? İşte sorgulama ekranı...

On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 14 Ekim on numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır? İşte sorgulama ekranı...

On numara çekiliş, Milli Piyango'nun sevilen çekilişleri arasında yer alıyor. On numara çekiliş haftanın iki günü pazartesi ve cuma akşamları gerçekleştiriliyor. Çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 14 EKİM AÇIKLANDI MI?

On numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. On numara çekiliş 14 Ekim Cuma akşamı saat 20:00 itibariyle çekilmeye başlanacak. Çekiliş sonuçlarını buradan ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

On numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı:
https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/on-numara

ON NUMARA KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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