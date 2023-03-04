HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. On Numara sonuçları açıklandı! 3 Mart On Numara bilet ve çekiliş sorgulama

On Numara sonuçları açıklandı! 3 Mart On Numara bilet ve çekiliş sorgulama

03.03.2023 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişi bu akşam yapıldı. Vatandaşlar çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Her hafta birbirinden heyecanlı geçen On Numara'da bu akşam haftanın son çekilişi gerçekleşti. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? İşte 3 Mart On Numara bilet ve sonuç sorgulama ekranı

On Numara sonuçları açıklandı! 3 Mart On Numara bilet ve çekiliş sorgulama

On Numara çekilişe katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyordu. On numara çekiliş haftanın iki günü pazartesi ve cuma akşamları gerçekleştiriliyor. On Numara 3 Mart Cuma çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimizden kontrol edebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekiliş, saat 20.00'da yapıldı. On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleştirildi. MPİ web sitesi ve resmi Youtube kanalından takip edildi.

maxresdefault (1)

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İŞTE KAZANAN NUMARALAR

534aef6d-d9d5-4d71-8709-6e2416fd57e2

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. On Numara kolon fiyatı 4 TL’dir.
images (8)
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Valilik açıkladı! O ilde 15 gün süreyle yasaklandıValilik açıkladı! O ilde 15 gün süreyle yasaklandı
Akşener: "İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Buna boyun eğmeyiz"Akşener: "İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Buna boyun eğmeyiz"
Anahtar Kelimeler:
on numara çekiliş sonuçları on numara çekilişi

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştirmişti! Son halini görenler "Saç sakal birbirine karışmış" dedi

Cinsiyet değiştirmişti! Son halini görenler "Saç sakal birbirine karışmış" dedi

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'sofra' yanıtı

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'sofra' yanıtı

Kayserispor maçı öncesi ses getiren açıklamalar! ''Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak bu karardan utanıyorum''

Kayserispor maçı öncesi ses getiren açıklamalar! ''Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak bu karardan utanıyorum''

Canlı yayında açıkladı: Mansur Yavaş'la görüştüm, aday olma ihtimali...

Canlı yayında açıkladı: Mansur Yavaş'la görüştüm, aday olma ihtimali...

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Meral Akşener açıklaması!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Meral Akşener açıklaması!

Ayrılık sonrası bir genel başkan daha Akşener ile yola devam edecek

Ayrılık sonrası bir genel başkan daha Akşener ile yola devam edecek

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.