On Numara sonuçları açıklandı! 3 Mart On Numara bilet ve çekiliş sorgulama

On Numara çekilişe katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyordu. On numara çekiliş haftanın iki günü pazartesi ve cuma akşamları gerçekleştiriliyor. On Numara 3 Mart Cuma çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimizden kontrol edebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekiliş, saat 20.00'da yapıldı. On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleştirildi. MPİ web sitesi ve resmi Youtube kanalından takip edildi.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. On Numara kolon fiyatı 4 TL’dir.



Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.