On Numara sonuçları açılandı mı, hangi günler çekiliyor? 17 Mart On Numara sonuç sorgulama

On Numara çekilişi ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Haftada iki gün gerçekleştirilen çekilişe talep oldukça fazla. Şans oyunu severler çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş, noter huzurunda yapılıyor. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı? On Numara hangi günler çekiliyor? İşte detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de yapıldı. Çekiliş MPİ TV ve Youtube kanalından takip edildi.

17 MART ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN [TIKLAYIN](https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/cekilis-sonuclari.22.2023)

İŞTE KAZANAN NUMARALAR

ON NUMARA HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

On numara çekilişi haftada iki gün yapılıyor. Çekiliş her hafta pazartesi ve cuma günleri canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor.