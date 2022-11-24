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  4. On parmağında on marifet! Hem eş hem anne, hem çiftçi hem de en çok izlenen erotik yıldızlardan biri...

On parmağında on marifet! Hem eş hem anne, hem çiftçi hem de en çok izlenen erotik yıldızlardan biri...

24.11.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'nın Victoria kırsalında bir çiftlikte yaşayan Honeyy Brooks, birçok şeyi aynı anda yapıyor. Hem bir eş hem de bir anne olan Brooks, zamanının bir kısmını çiftlikte çalışarak geçirirken boş olduğu zamanları da yetişkin içerik platformlarında erotik içerikler hazırlayıp satarak geçiriyor. Başarısı ise takdire şayan.

On parmağında on marifet! Hem eş hem anne, hem çiftçi hem de en çok izlenen erotik yıldızlardan biri...

Dünyadaki yetişkin içerik oluşturucuların ilk %0,3'ü arasında yer alan ve güzelliği ve başarısıyla övgülere doyamayan Brooks, sıkı çalışma hakkında oldukça başarılı. Öyle ki eşinin yoğun iş temposuna rağmen hem iyi bir eş ve anne olmayı, hem de yaşadıkları çiftliğe ve hayvanlarına gereken özeni gösterebilmeyi başarıyor.

DAHA RAHAT GEÇİNMEK İÇİN BAŞLADI

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Yoğun bir hayatı olduğuna dikkat çeken Brooks, "Çiftliğimizde geniş arazide dolaşan inekler, koyunlar, keçiler, köpekler ve kedilerle ilgileniyorum. Ancak çiftçilikten kazandığımız para sadece geçinmek için yeterli, bu yüzden gelirimizi OnlyFans ile destekliyorum.'' diye konuştu. İçerikleriyle ise haftada 8.500 sterlin kazandığını açıkladı.

HAYRANLARINI MUTLU ETMEK İÇİN ÇALIŞIYOR

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Boş zamanlarını hayranlarını tanımaya ve onları mutlu edecek orjinal içerikleri geliştirmeye ayırdığını söyleyen yetişkin içerik yıldızı, en sevdiği içerik oluşturucularla bir araya gelerek her hafta yeni içerik ve her gün birden fazla çıplak fotoğraf paylaştığını açıkladı. Ayrıca geceleri canlı seks yayınları, canlı bire bir görüşmeler, günlük sahne arkası hikayeleri ve bunlara ek olarak oyunlar, ödüller ve bedava şeyler de sunduğunu belirtti

''BAŞKA TÜRLÜSÜ OLMAZDI''

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Kendisinin oldukça farkında olduğunu belirten Brooks, "Hepsini yaptığımı söylemekten gurur duyuyorum: çocuk yetiştirmek, çiftlik hayvanlarını beslemek ve seksi içerikler satmak... Başka türlüsü mümkün olmazdı. ” diye konuştu. Honeyy, çiftlikte veya hayranlarla çevrimiçi olmadığı zamanlarda boş zamanlarını ata ve motosiklete binerek, taşrayı keşfederek ve Avustralya'da bir karavan ile seyahat ederek geçirdiği anlattı.

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