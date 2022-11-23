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Annesinin dolabında bulduğu oldukça erotik kıyafetler karşısında şoke oldu! ''Masum olduklarını iddia ediyor ama...''

23.11.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir TikTok fenomeni olan Paige Pejic, yakın zamanda bir zamanlar annesine ait olduğunu iddia ettiği oldukça erotik birkaç kıyafeti denediği anları sosyal medya hesabında paylaştı. "Annemin eski kıyafetlerini denerken tepkisini ölçüyorum" açıklamasıyla paylaştığı bu videoda annesine kıyafetleri göstererek bunları nerede giydiğini soran Pejic ve annesinin neşeli anları kısa sürede viral oldu.

Annesinin dolabında bulduğu oldukça erotik kıyafetler karşısında şoke oldu! ''Masum olduklarını iddia ediyor ama...''

Ontario'da yaşayan içerik oluşturucu, geçen hafta videoyu yüklendiğinden beri 2,9 milyondan fazla izlendi. 90 saniyelik klipte Pejic, annesine ait olduğunu söylediği iki şok edici kıyafeti denedi ve annesinin tepkilerini kayda aldı. İlki, ortasında ve yanlarında kesikleri olan, vücudu saran uzun kollu bir elbiseydi.

MARKET ALIŞVERİŞİNDE GİYMİŞ

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Genç kadın, annesinin yemek pişirmekte olduğu mutfağa girdiği ve bu seksi elbiseyi nerede giyebilmiş olduğunu sorguladı. Annesi "Ah, bu çok hoş" diyerek büyülenmiş bir ifadeyle kızına baktı ve "Pazar öğleden sonraları market alışverişinde" giydiğini söyledi. Pejic elbiseyi hatırlayıp hatırlamadığını sorduğunda annesi gülerek yanıtladı ve "Elbette! Onu ben satın aldım." dedi.

GİYİNİP GELDİ

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Bir sonraki kıyafet daha çok bir kostüm gibi görünen tül etekli pembe-siyah bir korse takımıydı. Pejic, denedikten sonra, "Bunun ne halt olduğu hakkında hiçbir fikrim yok" diyerek şaşkınlığı ifade etti ve endişe içinde cevaplara ihtiyacı olduğunu söyleyerek yeni kostümle mutfağa geri döndü. Annesi onu yanıtlamak için bir adım ileri gitti ve elbiseyi giyip tekerlekli patenlerle kombine ederek nasıl kullandığını gösterdi ve gururla "Bunu tam olarak böyle giydim, paten yaparken." diye yanıtladı.

''ARMUT DİBİNE DÜŞER''

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Yine geçen hafta Pejic, annesinin genç bir yetişkinken giydiğini söylediği bir kostümle ortaya çıkmıştı. Annesi oldukça küçük iki parçadan oluşan bu seksi Noel Baba kostümünü, 18 yaşındayken satın aldığını hatırladı ve seksi çizmelerle birlikte tekrar giyerek şovunu yaptı. Birçok kullanıcı videoya anne ve kızın ne kadar birbirine benzediklerini belirten yorumlar bıraktı. Bir takipçileri ''Armut dibine düşer'' diye yazdı.

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