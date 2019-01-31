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Önce direğe sonra tamirhaneye çarptı! Hurdaya dönen araçtan son anda çıkarıldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 07:57 | Son Güncelleme

Adana'daki Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda gerçekleşen kazada 30 yaşındaki Gülseren Ç.'nin kullandığı araba önce reklam panosu direğine, ardından da iş yerine çarptı. Araca sıkışan sürücü ve 18 yaşındaki Gökçe Nur T., olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarıldı. Olay yerinde en yakın hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Gülseren Ç.'nin saplık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Görgü tanıklarının da anlattığı kazada kullanılmaz hale gelen arabadan çıkarılan 18 yaşındaki kızın şok geçirdiğini söyledi. İşte sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra kurtarma çalışmalarında itfaiyenin de seferber olduğu kazanın ardından ortaya çıkan görüntüler...

Tamirhaneye çarpınca hurdaya döndü

Adana’da kontrolünü yitiren otomobil tamirhaneye çarparak durabildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan 2 kadın itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağrı olduğu öğrenildi.
Olay, Şakirpaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülseren Çoban kullandığı 33 BPN 90 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini yitirdi.
Ardından Çoban, tamirhaneye çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü Çoban ile yolcu konumundaki Gökçenur Tutak itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çoban ve Tutak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların ikisinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
adana Kaza

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