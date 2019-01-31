Önce direğe sonra tamirhaneye çarptı! Hurdaya dönen araçtan son anda çıkarıldılar

Görgü tanıklarının da anlattığı kazada kullanılmaz hale gelen arabadan çıkarılan 18 yaşındaki kızın şok geçirdiğini söyledi. İşte sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra kurtarma çalışmalarında itfaiyenin de seferber olduğu kazanın ardından ortaya çıkan görüntüler...