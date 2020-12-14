Önce orgazm boşluğu, şimdi de bu! Erkekler ve kadınlar arasında 'uçurum' var

Seks oyuncakları ve sağlık markası LELO'nun araştırması cinsiyetler arasında 'uçurum' olduğunu gösteriyor. 'Mastürbasyon boşluğu' adı verilen bu araştırma sonucunda erkeklerin partnerleriyle mastürbasyon yapmayı daha kolay bulan cinsiyetler olduğu ortaya çıktı. Mastürbasyona bir partner dahil etmek söz konusu olduğunda, sonuçlar erkeklerin yüzde 70'inin bunu yapmaktan memnun olduğunu, ancak kadınların sadece yüzde 40'ının rahat olduğunu gösterdi.

KADINLAR VÜCUDUNA GÜVENMİYOR

Mastürbasyon boşluğuna işaret eden faktörlerden biri, erkeklerden yüzde 22.1 daha fazla kadının zayıf vücut imajına sahip olmanın cinsel yaşamlarını etkilediğini bildirmesidir.

İlişki Terapisti Kate Moyle, bunu kadın mastürbasyonunun tarihsel ve toplumsal olarak tabu görülmesine bağlıyor. Kadınlar cinselliklerini erkekler kadar açık yaşamıyor diyor ve ekliyor: 'Kadınların mastürbasyonu erkeklerden daha az konuşulduğu için ve cinsel eğitim eksikliği yaşadıkları için pornografiden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar ancak pornografi gerçeklikten farklıdır.'