Önce orgazm boşluğu, şimdi de bu! Erkekler ve kadınlar arasında 'uçurum' var

Seks oyuncakları ve sağlık markası LELO'nun araştırması cinsiyetler arasında 'uçurum' olduğunu gösteriyor. 'Mastürbasyon boşluğu' adı verilen bu araştırma sonucunda erkeklerin partnerleriyle mastürbasyon yapmayı daha kolay bulan cinsiyetler olduğu ortaya çıktı. Mastürbasyona bir partner dahil etmek söz konusu olduğunda, sonuçlar erkeklerin yüzde 70'inin bunu yapmaktan memnun olduğunu, ancak kadınların sadece yüzde 40'ının rahat olduğunu gösterdi.
Mastürbasyon boşluğuna işaret eden faktörlerden biri, erkeklerden yüzde 22.1 daha fazla kadının zayıf vücut imajına sahip olmanın cinsel yaşamlarını etkilediğini bildirmesidir.
İlişki Terapisti Kate Moyle, bunu kadın mastürbasyonunun tarihsel ve toplumsal olarak tabu görülmesine bağlıyor. Kadınlar cinselliklerini erkekler kadar açık yaşamıyor diyor ve ekliyor: 'Kadınların mastürbasyonu erkeklerden daha az konuşulduğu için ve cinsel eğitim eksikliği yaşadıkları için pornografiden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar ancak pornografi gerçeklikten farklıdır.'
Bununla birlikte sanatçı ve yazar Florence Given insanlara Instagram hikayesinde nasıl mastürbasyon yaptıklarını sordu ve ardından cevapları isimsiz olarak yayınladı. Yanıtlar, diş fırçası gibi nesneler kullanmak, telefonları titreştirmek gibi ilginç cevaplar içeriyordu.
Given, kadınların mastürbasyon yapma şeklinin partnerlerinin beklentilerine uymayacağından endişelendiklerini söylüyor.
O şunu tavsiye ediyor: 'Kendinden zevk almak söz konusu olduğunda en önemli şey, keşfetmek ve vücudunuzu tanımaktır. Bu, cinsel özgüveninizi geliştirmenize yardımcı olabilir ve sonra partnerinizle neye ve nasıl dokunulmaktan hoşlandığınız hakkında iletişim kurmanıza yardımcı olabilir. Kendine güvenmek ve kendi vücuduna aşina hissetmek bunun büyük bir parçası.'
Okuyucu Yorumları 0 yorum