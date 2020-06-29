HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Önceden adım atacak yer olmuyordu! '300'e yakın özel araç...'

Önceden adım atacak yer olmuyordu! '300'e yakın özel araç...'

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2020 11:36 | Son Güncelleme

Koronavirüs öncesinde ziyaretçileri eksik olmayan Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesindeki Tuz Gölü'nde, koronavirüs sürecinde ziyaretçi sayısının azaldığı görüldü.

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü'nü ziyaret eden turistlerin sayısı, koronavirüs salgını nedeniyle azaldı. Pandemi nedeniyle yurt içi ve yurt dışından turların düzenlenmediği göle, sadece kendi özel araçlarıyla gelenler gezdi. Ziyaretçilerin çoğu maske takarak önlem alırken, sosyal mesafe kuralının ise unutulduğu görüldü. Turistlerin bazıları çıplak ayakla tuzun üstünde yürümeyi tercih etti, bazılarının ise çukurların içinde biriken tuzlu suyla ayağını yıkaması dikkat çekti. Gölü ziyaret edenler, fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

Tuz Gölü çevresinde bulunan tesisin sahibi Hamdi Yılmaz, "Koronavirüs salgını nedeniyle turlar düzenlenmiyor. Yurt dışından yabancıların gelmesi de yasak olduğu için daha çok yerli turistler ziyaret ediyor. Günde 300'e yakın özel araç Tuz Gölü'nü ziyaret ediyor. Ama pandemiden önce turlar da düzenlendiği için günlük ziyaretçi sayımız daha fazlaydı" dedi. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması
Makinesini alan oraya gidiyor! Benzersiz manzaraMakinesini alan oraya gidiyor! Benzersiz manzara
LGS tercih tarihleri ne zaman açıklanacak?LGS tercih tarihleri ne zaman açıklanacak?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

28 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu!

28 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu!

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

Yer: Antalya! Kimi oturarak kimi ayakta izledi

Yer: Antalya! Kimi oturarak kimi ayakta izledi

Dev maçta kazanan çıkmadı!

Dev maçta kazanan çıkmadı!

Ülkenin Sağlık Bakanı açıkladı: İkinci dalgaya girildi

Ülkenin Sağlık Bakanı açıkladı: İkinci dalgaya girildi

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

İstanbul'da son durum! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu

İstanbul'da son durum! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu

Pandeminin gözdesi oldu! 10 bin yıllık buğdayın unuyla yapılıyor

Pandeminin gözdesi oldu! 10 bin yıllık buğdayın unuyla yapılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kan donduran olay! Komşusunu yatakta bıçakladı

Kan donduran olay! Komşusunu yatakta bıçakladı

Hırsızlıktan aranan firari hükümlü, adliyede yakalandı

Polis her yerde onu arıyordu! Bakın nerede yakalandı

40 derecede ekmek mücadelesi

40 derecede ekmek mücadelesi

Kadın çiftçi boyundan büyük yılan yakaladı

Kadın çiftçi tarlasında yakaladı

Makinesini alan oraya gidiyor! Benzersiz manzara

Makinesini alan oraya gidiyor! Benzersiz manzara

İstanbul’da asker uğurlama skandalı! Mega kentin altını üstüne getirdiler

İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler! Talimatı hiçe saydılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.