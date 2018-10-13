OnePlus 6T, parmak izi okuyucusuyla fark yaratacak

Akıllı telefon pazarının yükselen isimlerinden biri olan OnePlus, yakında yeni amiral gemisi modeliyle teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak. Şimdiye kadar sızdırılan ve bazıları da OnePlus tarafından onaylanmış olan bilgilere bakacak olursak, OnePlus 6T’nin en ayırt edici özelliğinin ekran altına gizlenmiş olan parmak izi okuyucu olacağını söyleyebiliriz.

Hali hazırda ekran altı parmak izi okuyucu teknolojisini kullanan pek çok üretici bulunuyor. Fakat bu üreticilerin büyük bir kısmı ultrasonik sensörler üzerine temellendirilmiş bir teknoloji kullanıyor. OnePlus 6T’de karşımıza çıkacak olan ekran altı parmak izi okuyucusu ise optik sensorler kullanacak. Optik sensörlerin, ultrasonik sensörlere oranla en önemli artısı, parmağın 3 boyutlu haritasını çıkararak daha güvenli bir seçim sunuyor olması diyebiliriz.

Fakat bu teknoloji henüz verimli olarak kullanılacak düzeye erişmiş değil. Keza Vivo NEX modelinde kullanılan optik UD okuyucu hem yavaşlığı hem de güvenilirliği açısından geçer not almayı başaramamıştı.