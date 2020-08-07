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OnePlus’ın orta segmentteki ilk modeli Avrupa’da da satışa çıkıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.08.2020 10:04 | Son Güncelleme

Şimdiye kadar üst segment odeller geliştiren OnePlus, kısa bir süre önce orta segmente hitap eden ilk modelini kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Nord ismiyle tanıtılan bu model sonunda Avrupa’da da satışa sunuluyor.

OnePlus’ın orta segmentteki ilk modeli Avrupa’da da satışa çıkıyor

OnePlus’ın orta segmentteki ilk modeli gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 765G yongasından alıyordu. RAM tarafında kullanıcılara 6GB ve 12GB’lık iki farklı opsiyon sunan modelde 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı depolama opsiyonu vardı.

ONEPLUS NORD ÖZELLİKLERİ

6.44 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 pixel çözünürlüğünde Fluid AMOLED ekran teknolojisiyle gelen telefonda Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi kullanılmıştı.

Telefonun arka yüzünde 48MP + 8MP + 5MP + 2MP’lik dörtlü ana kamera bulunurken ön yüzde ise 32MP + 8MP’lik çift selfie kamerası yer alıyor.

4115 mAh kapasitesine sahip ortalamanın üzerinde bir pilden beslenen telefon hızlı şarj desteği sayesinde yarım saat içerisinde yüzde 70 seviyesine kadar şarj olabiliyordu.

Kutudan ilk çıktığında Oxygen 10.0 destekli Android 10 ile çalışacak olan telefon Avrupa’da geniş bir pazar yelpazesinde satışa çıkacak.

Avrupa’nın hemen hemen tüm ülkelerinde satışa çıkacak olan OnePlus Nord Türkiye’de ise ne yazık ki satılmayacak. Zaten ülkemizde satılsa da fiyatı 5000 – 6000’den aşağı olmazdı. Dolayısıyla pek fazla rağbet görmeyecektir.

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