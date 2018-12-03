Onlar farklılıklarıyla güzel! Geleneksel güzellik algısını yıkan kadınlarla tanışın

"Biz kusurlarımızla da güzeliz!" diyen ve bunu bütün dünyaya haykırarak Instagram'dan hikayelerini paylaşan bu güzel kadınlar tüm hemcinslerine ilham ve cesaret aşılıyor.

Farklı vücut özellikleri olan 7 büyüleyici kadın

ALBİNİZM Bu muhteşem model, yetenekli fotoğrafçı Danil Golovkin tarafından 16 yaşında keşfedildi. İlk bakışta porselen bir bebek gibi görünüyor ama cildinde ve saçlarında pigment bulunmadığı için genetik bir rahatsızlık olan albinizmden muzdarip. Adı Nastya Kumarova olan genç kadın ilgi çeken görünümü sayesinde çok başarılı bir modellik kariyerine sahip.

EHLERS-DANLOS SENDROMU Sara Geurts, Ehlers Danlos sendromu adı verilen ender görülen genetik durumuyla ilgili farkındalığı artırmak için modellik yapıyor. 27 yaşındaki model, bu sendromun vücudunda nasıl ortaya çıktığını göstermek için de instagram kullanıyor. Sarah zamanla cildinin güzel ve eşsiz olduğunu benimsemiş. Hastalığını umursamayan genç kadın, modellik yaparak, adeta hastalığına meydan okuyor. Geurts, henüz 27 yaşında olmasına rağmen vücudunun hemen hemen her yeri sarkmış durumda. Ehlers - Danlos sendromu, vücudun kolajen üretimini engelliyor ve bu durum da cildin normalden daha çabuk bir şekilde kırışmasına yol açıyor. Buna rağmen Sara Geurts, tıpkı büyük beden ya da fiziksel açıdan geleneksel "güzel" kalıbına uymadığı halde moda dünyasında söz sahibi olan modelleri örnek almış ve tıpkı onlar gibi kariyer yapmak istiyor.

EKTODERMAL DİSPLAZİ Almanya'da yaşayan 26 yaşındaki bu modele ektodermal displazi adı verilen nadir bir genetik bozukluk tanısı konulmuş. Pozitif bakış açısı ve fotoğrafa duyduğu sevgi sayesinde, kendisi gibi olan binlerce insana ilham kaynağı olmuş. Modellik yapan Ilka Brühl, ''küçüklüğümde bütün arkadaşlarımın zorbalığıyla karşı karşıya kaldım ancak şimdi bütün markalar benimle çalışmak istiyor, hayallerimden vazgeçmemeyi öğrendim'' diye konuşuyor.

DOĞUM LEKESİ Çoğu insan doğum lekeleri nedeniyle dalga konusu olur ve kişi bu lekelerinden kurtulmak için soluğu ameliyat masasında alır. Ama güzel bir dansçı olan Cassandra, gözünün hemen altında yer alan doğum lekesini benimsemiş hatta onun bu izi ona modellik kapılarını açmış.

WAARDENBURG SENDROMU Stef Sanjati, kalıtsal bir genetik mutasyon olan Waardenburg Sendromu hakkında bir video yayınladığında popüler olmuş bir isim. Bu durum, sağırlık, farklı derecelerde yapısal kusurlar ve pigmentasyon değişiklikleri ile karakterize edilir. Bu duruma sahip insanlar genellikle “buz mavisi” olarak tanımlanan parlak mavi gözlere sahiptir.

OLAĞANÜSTÜ UZUN BACAKLAR Sosyal medyada yüzbinlerce insanın kalbini kazanan bu güzel model Ia Ostergren, dünyanın en uzun bacaklarına sahip. 108 cm uzunluğunda bacakları olan Ostergren, vücudunun orantısız olmasını ise hiç umursamıyor. Hayatı boyunca zorbalıkla mücadele eden genç model zamanla bacaklarını sevmeyi öğrenmiş ve vücut gelişmeye kendini adamış.