KADIN

Onlar hiçbir zaman yanılmaz sizin de anneniz böyle mi?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 10.05.2019 15:17 | Son Güncelleme

Annelerimiz, sihirbazlarımız... Bizim için her gün en görkemli mucizeleri yaratan özel insanlar. Sizin için anneler ve inanılmaz yeteneklerini anlatan en gerçekçi bilgileri topladık. Sizin de anneniz böyle mi?

En önemli yaşam mimarımız annelerimizin günü kutlu olsun.

'Ben demiştim' dediler haklı çıktılar

EVDE HİÇBİR ŞEY YOK AMA O İNANILMAZ BİR AKŞAM YEMEĞİ HAZIRLAR

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NELER OLABİLECEĞİNİ ANLAR

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TEK KELİME ETMEDEN FİKRİMİZİ DEĞİŞTİREBİLİRLER

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ONUN BİR DOKUNUŞU YARAMIZI SARAR

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AYNI ANDA BİR SÜRÜ İŞİ YAPABİLİRLER

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SİHİRBAZLARDAN DAHA İYİDİRLER

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SÜPER GÜÇLERİ VAR

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ESKİ KIYAFETİNİZİ BAMBAŞKA BİR ŞEYE DÖNÜŞTÜRÜR

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NE İSTEDİĞİMİZİ BİZDEN DAHA İYİ BİLİRLER

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BİR BAKIŞTA YEMEĞİN HAZIR OLUP OLMADIĞINI ANLAR

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NE İŞ YAPARSANIZ YAPIN, KAÇ YAŞINA GELİRSENİZ GELİN ONUN GÖZÜNDE ÇOCUKSUNUZDUR

NE İŞ YAPARSANIZ YAPIN, KAÇ YAŞINA GELİRSENİZ GELİN ONUN GÖZÜNDE ÇOCUKSUNUZDUR
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anneler günü 13 mayıs 2019 anneler günü

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