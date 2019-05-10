Onlar hiçbir zaman yanılmaz sizin de anneniz böyle mi?

En önemli yaşam mimarımız annelerimizin günü kutlu olsun.
'Ben demiştim' dediler haklı çıktılar
EVDE HİÇBİR ŞEY YOK AMA O İNANILMAZ BİR AKŞAM YEMEĞİ HAZIRLAR
NELER OLABİLECEĞİNİ ANLAR
TEK KELİME ETMEDEN FİKRİMİZİ DEĞİŞTİREBİLİRLER
ONUN BİR DOKUNUŞU YARAMIZI SARAR
AYNI ANDA BİR SÜRÜ İŞİ YAPABİLİRLER
SİHİRBAZLARDAN DAHA İYİDİRLER
ESKİ KIYAFETİNİZİ BAMBAŞKA BİR ŞEYE DÖNÜŞTÜRÜR
NE İSTEDİĞİMİZİ BİZDEN DAHA İYİ BİLİRLER
BİR BAKIŞTA YEMEĞİN HAZIR OLUP OLMADIĞINI ANLAR
NE İŞ YAPARSANIZ YAPIN, KAÇ YAŞINA GELİRSENİZ GELİN ONUN GÖZÜNDE ÇOCUKSUNUZDUR
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