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Onlar Kıran-2 operasyonunda teröristlerin korkulu rüyası

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 10:45 | Son Güncelleme

Mardin, Şırnak ve Batman’da terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan Kıran-2 operasyonda teröristlerin korkulu rüyası olan Cingöz ve Miki, hassas burunları ile güvenlik güçlerinin en büyük destekçisi olurken, teröristler tarafından güzergaha döşenecek El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve mayınlara karşı da Mehmetçiğe rehberlik yapıyorlar.Mardin’de bir çok teröristi saklandıkları mağaralarda bularak güvenlik güçlerine teslim eden Cingöz ve tüm kimyasal patlayıcı ve bombalara karşı hassas burunlarıyla büyük başarılara imza atan Miki, Kıran-2 operasyonunda hassas burunları ile güvenlik güçlerine tam destek veriyor.

Mardin, Şırnak ve Batman’da terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan Kıran-2 operasyonda teröristlerin korkulu rüyası olan Cingöz ve Miki, hassas burunları ile güvenlik güçlerinin en büyük destekçisi olurken, teröristler tarafından güzergaha döşenecek El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve mayınlara karşı da Mehmetçiğe rehberlik yapıyorlar.
Mardin’de bir çok teröristi saklandıkları mağaralarda bularak güvenlik güçlerine teslim eden Cingöz ve tüm kimyasal patlayıcı ve bombalara karşı hassas burunlarıyla büyük başarılara imza atan Miki, Kıran-2 operasyonunda hassas burunları ile güvenlik güçlerine tam destek veriyor. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin Kıran-2 operasyonunda görüntülediği detektör köpek Miki ve iz takip köpeği Cingöz, düşmana korku verirken, dostları olan Mehmetçiğe sevgi patisini uzatıyor.
Nevşehir’de bulunan Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı At-Köpek Eğitimi ve Meslek Edindirme Kurs Merkezi Komutanlığı’nda (JAKEM) eğitimlerini alan köpekler; iz takip, devriye, mayın ve bomba arama, yangın tespit, arama ve kurtarma, narkotik, keşif ve özel operasyon konularında aldıkları başarılı eğitimi arazide gösterdikleri başarı ile taçlandırıyor.

PKK’nın hain planlarını bozan kahraman
Mardin’e 2 yıl önce gelen ve bölgede sağlanan huzur ve güven ortamına hassas burnu ile büyük katkı sunan dedektör köpek Miki, onlarca başarıya imza attı. PKK’lı hain teröristler tarafından güvenlik güçleri ve sivil vatandaşları hedef alarak hazırlanan binlerce kiloluk patlayıcıyı bulan Miki, PKK’lı hainlerin oyunlarını bozdu. Eğitmenleri dışında komut almayan Miki, Kıran - 2 Operasyonunda hassas burnuyla teröristlerin korkulu rüyası olmayı sürdürüyor.

Teröristleri inlerinde avlıyor
Mardin’de sağlanan huzur ortamına büyük katkı sunan 7 yaşındaki Cingöz ise kentte görev yaptığı 3 yıl içinde teröristlerin korkulu rüyası oldu. Kıran - 2 operasyonunda da görev alan iz takip köpeği Cingöz, teröristleri saklandıkları mağara, yığınak ve barınaklarda avlayarak güvenlik güçlerine teslim ediyor. İki yıl içinde evladını arazide kaybetmiş gözü yaşlı iki anneyi hassas burnu ile evlatlarını bularak sevindiren Cingöz, hassas burunları ile Mardin’de bir cezaevi firarisini de yakalama başarısı gösterdi. Hassas burnu ve başarılı kariyeri ile Mardin’de onlarca teröristi etkisiz hale getiren Cingöz, teröristlerin korkulu rüyası olarak anılıyor. Gri listede aranan bir terörist olmak üzere onlarca teröristi sakladıkları her yerde bulan Cingöz, güvenlik güçlerinin terörle mücadelede en büyük destekçisi.

Onlar Kıran-2 operasyonunda teröristlerin korkulu rüyası

Onlar Kıran-2 operasyonunda teröristlerin korkulu rüyası

Onlar Kıran-2 operasyonunda teröristlerin korkulu rüyası

Onlar Kıran-2 operasyonunda teröristlerin korkulu rüyası

Onlar Kıran-2 operasyonunda teröristlerin korkulu rüyası

Onlar Kıran-2 operasyonunda teröristlerin korkulu rüyası

Onlar Kıran-2 operasyonunda teröristlerin korkulu rüyası

Onlar Kıran-2 operasyonunda teröristlerin korkulu rüyası

Onlar Kıran-2 operasyonunda teröristlerin korkulu rüyası

Onlar Kıran-2 operasyonunda teröristlerin korkulu rüyası

Onlar Kıran-2 operasyonunda teröristlerin korkulu rüyası

Onlar Kıran-2 operasyonunda teröristlerin korkulu rüyası

Onlar Kıran-2 operasyonunda teröristlerin korkulu rüyası

Onlar Kıran-2 operasyonunda teröristlerin korkulu rüyası

Onlar Kıran-2 operasyonunda teröristlerin korkulu rüyası

Onlar Kıran-2 operasyonunda teröristlerin korkulu rüyası

Onlar Kıran-2 operasyonunda teröristlerin korkulu rüyası
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