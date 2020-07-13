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Online alışveriş sitesi Wayfair insan ticareti mi yapıyor?

İLGİNÇ HABERLER  | 13.07.2020 10:59 | Son Güncelleme

Sosyal medyanın gündemine bir anda düşüveren Wayfair ile ilgili iddialar akıllara durgunluk verdi. Zira sitenin yüksek fiyatlı ürünler üzerinden insan ticareti yaptığı iddia ediliyor.

Online alışveriş sitesi Wayfair insan ticareti mi yapıyor?

Geçtiğimiz günlerde Reddit’te PrincessPeach1987 adlı bir kullanıcı, online alışveriş sitesi olan Wayfair’de fahiş fiyatlara satılan ve garip isimlere sahip ürünlerin insan kaçakçılığı için bir paravan olarak kullanılıp kullanılmadığını sordu.

Kullanıcının bahsettiği fahiş fiyatlı ürünlere Neriah, Yaritza, Alyvia ve Samiyah gibi kadın isimleri verilmişti ve satış fiyatları ise 12 bin dolardan başlıyordu.

Ürünlerin aşırı pahalı olması oldukça dikkat çekici ancak asıl enteresan nokta ürünlere verilen isimlerin veri tabanında kayıtlı olan kayıp çocuklara işaret etmesiydi.

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Jonathon Mobley tarafından paylaşılan gönderide yine fahiş fiyatlı ürünlere dikkat çekilerek bunların çocuk istismarı ve insan kaçakçılığına paravan olarak kullanıldığı iddia ediliyor. Mobley, olayı fark eder etmez polislerle irtibata geçtiğini ve onların da durumdan haberdar olduğundan bahsediyor.

Görmüş olduğunuz bu iki paylaşımın ardından işler kızışıyor ve Wayfair’in internet sitesinde insan kaçakçılığı için kanıt olarak sunulan görsellerdeki SKU (stok kodu) numaralarının Rusya menşeili arama motoru Yandex'te aratılınca çıkan sonuçların çocuk pornografisiyle alakalı görseller olduğu söyleniyor.

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