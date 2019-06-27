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"Online Beceri Değerlendirme Aracı Projesi" açılış toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 17:00 | Son Güncelleme

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: - Özellikle ilimizin ve TR90 bölgesindeki diğer illerimizin insan kaynaklarının önümüzdeki yüzyılın dijital gelişmelerine adapte olması hem yerelde hem de ulusal bazda önemli bir önceliğimizdir. İnşallah bu projeyle de bu alanda kapasitenin geliştirilmesi için el birliğiyle gayretli olacağız" - Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri: - "İnsanımızı eğitmek, yönlendirmek noktasında elimizden gelen çabayı gerek ulusal bazda gerekse ajanslarımız eliyle yerine getirmeye çalışıyoruz"

Avrupa Birliği Komisyonunca yürütülen ve 35 ülkeye açık olan EaSI Programı, "Upskilling Pathways" teklif çağrısı altında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ortaklığıyla hazırlanan "Online Beceri Değerlendirme Aracı Projesi"nin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Kentte bir oteldeki toplantıda konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AB Komisyonu İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı'nın, yetenek geliştirme yolları çağrısı kapsamında, Türkiye'den ilk kez bir projenin Trabzon'dan kurumların iş birliğiyle uygulanacak olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Dijital çağ ya da bilgi çağı olarak adlandırılan 21. yüzyıldaki teknolojik gelişmelerin, baş döndürücü şekilde devam ettiğini belirten Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Tabii bu dönüşüm, ihtiyaçlara cevap verebilmek için yenilikçi birtakım uygulamalar da ortaya çıkıyor. Bunun en belirgin örneklerinden biri de eğitim sektöründe yaşadığımız bir gerçektir. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızın geçen günlerde açıklamış olduğu 2023 eğitim vizyonunda da 21. yüzyılın, hayatın her alanında hızlı bir değişimi beraberinde getirdiği vurgulanmış ve yeni eğitim modelimiz, yenilikçi teknolojilere adapte olacak şekilde tasarlanmaya başlamıştır."

Ustaoğlu, 2023 vizyonundaki önemli hedeflerden bazılarının da hayat boyu öğrenme programlarına yönelik nitelik ve erişimin artırılması, dijital içerik ve becerilerin geliştirilmesi hedefleri olduğunu vurgulayarak, özellikle devletin çizmiş olduğu bu üst politikalara yerelde başta kalkınma ajansları, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon İŞKUR, Trabzon Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle katkıda bulunulmasının, Valilik açısından da kendilerini memnun ettiğini aktardı.

DOKA'nın çalışmalarına dikkati çeken Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Ajansımızın bir yönetim kurulu üyesi olarak, ajansımızın bu tür çalışmalarına her zaman bizler de önder olmaya, öncülük etmeye çalışıyoruz ve destekliyoruz. Özellikle Trabzon ve TR90 bölgesindeki diğer illerimizin insan kaynaklarının önümüzdeki yüzyılın dijital gelişmelerine adapte olması hem yerelde hem de ulusal bazda önemli bir önceliğimizdir. İnşallah bu projeyle de bu alanda kapasitenin geliştirilmesi için el birliğiyle gayretli olacağız."

- "Ülkemizin en önemli kaynağı insan"

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri de uluslararası rekabetin artarak devam ettiği günümüzde küresel ekonomide söz sahibi olmak için yegane kaynağın insan olduğunu vurguladı.

Ülkenin en önemli kaynağının insan olduğunu ifade eden Yeniçeri, "Bizim ülke olarak ne bir petrolümüz ne bir altın madenimiz ne de başta böyle çok devasa kaynaklarımız var, insanımız var. Biz de bu günümüzün gereği koşullara, yenilikçi, inovasyon, küresel ekonominin bu dijitalleşen ihtiyaçlarına dönük insanımızı eğitmek, yönlendirmek noktasında elimizden gelen çabayı gerek ulusal bazda gerekse ajanslarımız eliyle yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Yeniçeri, DOKA'nın da kuruluşundan bu yana doğrudan teknik destek ya da dolaylı desteklerle kendi öz kaynaklarıyla 7,5 milyon lirayı bu alana vakfettiğini kaydederek, bu vesileyle 20 bine yakın insanı da değişik düzeylerde, sürelerde ve konularda eğitime tabi tuttuğunu belirtti.

DOKA'nın başarılı çalışmalarına işaret eden Yeniçeri, "Online Beceri Değerlendirme Projesi" hakkında da değerlendirmede bulundu.

Programda, AB Komisyonu Program Yöneticisi Alexia Samuel, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman'ın açılış konuşmalarının ardından projeye ilişkin sunum gerçekleştirildi.

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"Online Beceri Değerlendirme Aracı Projesi" açılış toplantısı Trabzon

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