OnlyFans fenomeni Corrie Yee, cinsellik itirafıyla olay yarattı! “İdeali ne kadar olmalı?”

Kadın ve erkek ilişkilerinde cinselliğin kimi zaman şehir efsanesi halinde belirli tabularla ilerlediğini söyleyen Yee, özellikle erkeklerin cinsel organ boyutlarıyla özgüvenlerinin doğru orantılı olduğundan söz etti. İlişki yaşadığı erkeklerin cinsel organlarının boyutunu takıntılı bir şekilde takip ettiğini ve bir dosyada derecelendirdiğini söyleyen Yee, takipçilerine “İdeali ne kadar olmalı?” diye sordu.

“PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLİYOR”

OnlyFans fenomeni Yee, uluslararası bir ilişki terapisti tarafından ele alınan konuyu bir kez de kendi deneyimleri üzerinden değerlendirdi. Inside OnlyFans podcastinde konuşan Yee, “Aslında bu konuda uzunca bir listem var. Her şeyin uzunluk, kalınlık ve dayanıklılıkla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Erkekler bu konuyu daha farklı bir şekilde algılıyor. Kadınların zannettiğinden daha fazla bu konuyu kafalarına takıyorlar. Psikolojik olarak etkiliyor.” dedi.



