Onu soğuk bile durduramadı! Tayvanlı meyve satıcısı bikinisiyle satış yapmaya devam etti... Satış yöntemi çok konuşuldu

MYNET-DIŞ HABERLER Tayvanlı bir meyve satıcısının pazarlama stratejisi sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi. Lua Lua olarak bilinen satıcı aslında meyve standının tanıtımını yapmak için tutulan profesyonel bir model. Özellikle son dönemde Tayvan pazarlarında tezgahların başında güzel kadınların bulunması bir hayli popüler. Ancak Lua'nın sıcaklığın 10 santigrat dereceye düştüğü soğuk havada bikinisiyle satış yapması sosyal medyanın diline düştü.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Dondurucu sıcaklıklara rağmen Lua iki saatini bedava meyve numuneleri dağıtmak için harcadı. Soğuk havayı beklemeden tanıtım işine iki ay önceden karar verdiğini açıkladı. Bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda, "Gerçekten işine aşık bir kişi" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir an önce kıyafetlerine kavuşmasını diliyorum" yorumunu ekledi.