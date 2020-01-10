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  4. Öpmek istediği yılan tarafından ısırıldı!

Öpmek istediği yılan tarafından ısırıldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.01.2020 16:14 | Son Güncelleme

Akıl almaz olay Hindistan'da meydana geldi! Bir yılan oynatıcısı öpmek istediği kobra tarafından ısırıldı.

Sonu isimli yılan oynatıcısı yeni yıl arefesinde kobrasıyla izleyicilere şov yapıyordu.

İzleyiciler heyecanla Sonu'nun şovunu izlerken bir taraftan da cep telefonlarının kamerasıyla o anları kaydetmeye başladılar.

Sonu, zehirli hayvanı bir kaç kez öpme girişiminde bulundu ancak hayvan izin vermedi.

Bunun üzerine Sonu şansını bir kez daha deneyince kobra sinirlenip adamı ısırdı.

Hemen hastaneye kaldırılan Sonu, tedavi altına alındı. Hayati tehlikeyi atlatan Sonu'nun birkaç hafta büyük acı çekeceği kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
KOBRA Hindistan India sonu yılan oynatıcısı

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