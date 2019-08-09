Öpmeyin, öptürmeyin! Küçük bir öpücük bebeğin hayatına mal oluyordu

Herpes virüsü bilhassa yeni doğan bebeklerde ölümle sonuçlanabiliyor. Hasta etmesi için uçuk olması şart değil vücudunda bu virüsün bulunması yeterli. Bu yüzden uzmanlar bebeklerin öpülmemesi gerektiğini ısrarla vurguluyor. Ölüm öpücüğü olarak da adlandırılan virüs, önce Lily'nin çenesinde oluşmuş daha sonra ise ağzı çevresine yayılmış. Antibiyotik tedavisi uygulanan bebeğin çenesindeki ve dudaklarındaki yaraların geçmesi bir ayı buldu.

Anne Katie bebeğinin bu duruma düşmesinde kendisinin payı olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: 'Kontrolüm dışında olmasına rağmen kendimi kötü bir ebeveyn gibi hissettim, insanlar kesinlikle bebekleri öpmeyi iki kez düşünmeli.. Bu virüsü kimden aldı bilmiyorum ama onu kimsenin öpmesine izin vermemeliydim. Artık hayatının geri kalanında soğuk algınlığına yatkın olacak. Bu onu öldürebilirdi. Bebeklerden uzak durun. Bir yerde bebek görürseniz ona bakmayın bile. Virüsün ortaya çıkmasına neden olabilirsiniz. Tüm anne ve babaları uyarıyorum. Virüsün nelere mal olabileceğinden insanlar maalesef habersiz veya başımıza gelmez diye geçiştiriyorlar. Bir çocuğun hayatını kurtarmak elinizde. Lütfen siz de diğer insanlara bildirin.'