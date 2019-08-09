KADIN

Öpmeyin, öptürmeyin! Küçük bir öpücük bebeğin hayatına mal oluyordu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 09.08.2019 15:23 | Son Güncelleme

Herpes virüsü (uçuk) Lily adındaki 10 aylık bebeği ölümcül bir hasta haline getirdi. Habere göre bebeğin bu hale gelmesinin asıl nedeni, uçuğu olan birinin öpmesinden kaynaklanıyor. Anne Katie Taylor, tüm ebeveynleri bebeklerini öptürmemeleri konusunda uyarıyor.

Herpes virüsü bilhassa yeni doğan bebeklerde ölümle sonuçlanabiliyor. Hasta etmesi için uçuk olması şart değil vücudunda bu virüsün bulunması yeterli. Bu yüzden uzmanlar bebeklerin öpülmemesi gerektiğini ısrarla vurguluyor. Ölüm öpücüğü olarak da adlandırılan virüs, önce Lily'nin çenesinde oluşmuş daha sonra ise ağzı çevresine yayılmış. Antibiyotik tedavisi uygulanan bebeğin çenesindeki ve dudaklarındaki yaraların geçmesi bir ayı buldu.

Anne Katie bebeğinin bu duruma düşmesinde kendisinin payı olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: 'Kontrolüm dışında olmasına rağmen kendimi kötü bir ebeveyn gibi hissettim, insanlar kesinlikle bebekleri öpmeyi iki kez düşünmeli.. Bu virüsü kimden aldı bilmiyorum ama onu kimsenin öpmesine izin vermemeliydim. Artık hayatının geri kalanında soğuk algınlığına yatkın olacak. Bu onu öldürebilirdi. Bebeklerden uzak durun. Bir yerde bebek görürseniz ona bakmayın bile. Virüsün ortaya çıkmasına neden olabilirsiniz. Tüm anne ve babaları uyarıyorum. Virüsün nelere mal olabileceğinden insanlar maalesef habersiz veya başımıza gelmez diye geçiştiriyorlar. Bir çocuğun hayatını kurtarmak elinizde. Lütfen siz de diğer insanlara bildirin.'

HERPES SİMPLEKS VİRÜSÜ NEDİR?

Herpes Simpleks ya da Uçuk hastalığı, Herpes Simpleks Virus denilen virüsün neden olduğu cilt ve mukozalarda gözlenen içi su dolu keselerden ibaret bulaşıcı bir hastalıktır. Bağışıklık sisteminin zayıfladığı durumlarda etkin hale geçer. Herpes virüsü temasla bulaşır. Öpüşme, cinsel ilişki, aynı havluyu kullanma gibi virüsü taşıyan birey ile temas doğrultusunda virüsler alınır. Virüsler deri ve/ veya mukozalardaki çatlaklardan vücuda girerler. Sinir hücrelerini tutarak bu sinirlerin lifleri boyunca ilerlerler. Liflerin ganglion denilen ana merkezlerine yerleşirler. Ardından o bölgeye ait cilt ya da mukoza bölgesinde lezyonlarını oluşturmaya başlarlar. Virüsler yerleştikleri yerde ölmezler. Yapılan tedaviler de virüslerin yok edilmesini değil hastalık oluşturmalarını önlemek ya da en azından azaltmak amacıyla yapılabilmektedir.


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