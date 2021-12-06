Oppo Find X4 Pro ile ne zaman tanışacağız?

Şirketin daha önceki yıllarda serinin önceki modelleri olan Find X3 ve Find X2’yi mart ayları içerisinde tanıttığı düşünülecek olursa, bu sene de düzenin bozulmaması ve Çinli teknoloji şirketinin yeni amiral gemisini mart ayında duyurması bekleniyor. Bununla birlikte Find X4‘ü önemli kılan birçok yeni özellik mevcut.

Hatırlayacağınız üzere Qualcomm geçtiğimiz günlerde yeni yonga seti Snapdragon 8 Gen 1’i resmen duyurmuş ve 2022’de birçok akıllı telefon modelinde bu işlemci setini göreceğimizi belirtmişti. Bugüne kadar gelen açıklamalarda, Xiaomi 12, Realme GT 2 Pro ve Moto Edge X30 modellerinin bu yeni yonga seti ile satışa sunulacağı resmen açıklandı. İşte Oppo’nun yeni amiral gemisi de bu kervana katılacak yolculardan bir diğeri olacak.

OPPO FIND X4 PRO'NUN SIZAN ÖZELLİKLERİ

Çinli teknoloji devine yakın kaynaklardan gelen haberlere göre, yeni amiral gemisinde 120Hz 6.7 inç OLED ekran bulunacak. 50MP’lik Sony IMX766 sensörlü arka kameraya sahip olacağı konuşulan bu modelin ayrıca 125 watt şarj desteği sunacağı da gelen bilgiler arasında.

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