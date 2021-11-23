Oppo Reno6 Türkiye'de satışta! İşte özellikleri

Oppo, Reno6 serisini geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Şirket şimdi ise kamera özellikleriyle dikkat çeken telefonu Türkiye'de satışa sundu.

OPPO RENO6'NIN ÖZELLİKLERİ

Oppo Reno6, arka kısımda 64MP yapay zeka dörtlü kamera kurulumu ve önde 44MP selfie kamerası ile geliyor.

50W hızlı şarj ve 4.310 mAh pil ile öne çıkan Reno6, firmanın iddiasına göre 45 dakikada yüzde 100 şarj oluyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Reno6'nın kalbinde ise Qualcomm Snapdragon 720G işlemci var.

Oppo'nun kendi geliştirdiği, RAM'in yetmediği anlarda ROM depolamanın bir kısmının bellek olarak kullanılmasına izin veren Bellek Genişletme teknolojisi de Reno6'da sunuluyor. Yerleşik 8GB'lik RAM, gerektiğinde ek 2GB/3G/5GB bellek ile desteklenebiliyor.

Reno6, Oppo'nun Android tabanlı mobil işletim sistemi ColorOS 11 ile geliyor. ColorOS 11'deki Serbest Biçimli Ekran Görüntüsü, seçilen herhangi bir ekran görüntüsünde yer alan metinlerin 100'den fazla dile çevrilebilmesini sağlıyor. Temassız Kontrol ise kullanıcıların ekranı yukarı ve aşağı kaydırmak gibi görevleri dokunmadan gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

Bildirimlerin başkaları tarafından görülmesini önleyen ve ekranınıza bakıldığında açılır pencerelerdeki mesaj ayrıntılarını otomatik olarak gizleyebilen Akıllı Gözetleme Önleme uygulaması da telefonun gizlilik özelliği olarak öne çıkıyor. Özel Sistem ise bölünmüş uygulamalarla ve verilerle kullanıcıların telefonda birden fazla hesap oluşturmasına imkan veriyor.

