Öpüşme tarzınız ilişkiniz hakkında ipucu veriyor

7 farklı öpüşme stilinin bir listesini topladık.

NAZİK ÖPÜCÜK

Sevdiğinize ne kadar yakın olduğunuzu ve bu ilişkide ne kadar rahat hissettiğinizi gösteren bir jest. Nazik öpücük daha fazla fiziksel samimiyeti doğurabilir.

YANAKTAN ÖPÜCÜK

Sevdiğinize nazik bir yanak öpücüğü vermek, ilişkinizin iyi bir yerde olduğu anlamına gelir. Bu şefkati, romantik ilişkinizin hala köklerinde sağlam bir dostluğa sahip olduğunun bir işareti olabilir.

ÖRÜMCEK ADAM ÖPÜCÜĞÜ

Gişe rekorları kıran Örümcek Adam filminde Tobey Maguire'ın baş aşağı asılı olduğu anda ve Kirsten Dunst ile tutkulu bir şekilde öpüşmesi ikonik bir anı olarak kaldı. Her ne kadar bu tarz bir öpücük çok pratik olmasa da doğaçlama yapmak ve aşk hayatınızı renklendirmek için oldukça etili bir yol olabilir.

MELEK ÖPÜCÜĞÜ

Eşinizin kapalı göz kapağını hafifçe öperken kendinizi bulursanız, “melek öpücüklerini” verdiğinizi söyleyebilirsiniz. Bu tatlı öpücük türünü eşinizi derinden ve samimi bir şekilde sevdiğiniz anlamına gelebilir.

HAFİF VE HIZLI DOKUNUŞ

Bu dudaklara hafif ve hızlı bir dokunuş. Basit, masum ve süper romantik olmasa da, eşinize “merhaba” veya “güle güle” demek için kullanabilirsiniz. Bu dudaklara hafif ve hızlı bir dokunuş. Eğer yeni bir ilişkinin başlangıcındaysanız, kimyaınızı keşfetmek ve test etmek için harika bir yol olabilir.