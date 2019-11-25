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Öpüşme tarzınız ilişkiniz hakkında ipucu veriyor

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AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Öpüşmek sadece güzel ve zevk almakla ilgili değil aynı zamanda romantik bağı güçlendirmede de önemli bir rol oynar. Farklı çağrışımlara sahip birçok öpücük türü vardır. Bu öpücük türleri, eşinizi öpme şeklinizin aslında aşk ilişkinizi çözebileceği anlamına geliyor.

Öpüşme tarzınız ilişkiniz hakkında ipucu veriyor

7 farklı öpüşme stilinin bir listesini topladık.

NAZİK ÖPÜCÜK

1

Sevdiğinize ne kadar yakın olduğunuzu ve bu ilişkide ne kadar rahat hissettiğinizi gösteren bir jest. Nazik öpücük daha fazla fiziksel samimiyeti doğurabilir.

YANAKTAN ÖPÜCÜK

2

Sevdiğinize nazik bir yanak öpücüğü vermek, ilişkinizin iyi bir yerde olduğu anlamına gelir. Bu şefkati, romantik ilişkinizin hala köklerinde sağlam bir dostluğa sahip olduğunun bir işareti olabilir.

ÖRÜMCEK ADAM ÖPÜCÜĞÜ

3

Gişe rekorları kıran Örümcek Adam filminde Tobey Maguire'ın baş aşağı asılı olduğu anda ve Kirsten Dunst ile tutkulu bir şekilde öpüşmesi ikonik bir anı olarak kaldı. Her ne kadar bu tarz bir öpücük çok pratik olmasa da doğaçlama yapmak ve aşk hayatınızı renklendirmek için oldukça etili bir yol olabilir.

MELEK ÖPÜCÜĞÜ

4

Eşinizin kapalı göz kapağını hafifçe öperken kendinizi bulursanız, “melek öpücüklerini” verdiğinizi söyleyebilirsiniz. Bu tatlı öpücük türünü eşinizi derinden ve samimi bir şekilde sevdiğiniz anlamına gelebilir.

HAFİF VE HIZLI DOKUNUŞ

5

Bu dudaklara hafif ve hızlı bir dokunuş. Basit, masum ve süper romantik olmasa da, eşinize “merhaba” veya “güle güle” demek için kullanabilirsiniz. Bu dudaklara hafif ve hızlı bir dokunuş. Eğer yeni bir ilişkinin başlangıcındaysanız, kimyaınızı keşfetmek ve test etmek için harika bir yol olabilir.

AĞIZ KAPALI ÖPÜCÜK

6

Öpüşme tarzınız buysa, ilişkinin bazı zorlukları olduğunu gösterebilir. Kapalı ağız öpücüğü, eşinizle pek rahat hissetmeyeceğinizin ve duygusal bir engel oluşturduğunuzun bir işaretidir. Duygularınızdan emin değilseniz, eşinizle konuşmalı ve bir şeyler yapmaya çalışmalısınız.

FRANSIZ ÖPÜCÜĞÜ

7

Bütün öpücüklerin ustası, Fransız öpücüğü! Duygusallık, arzu ve romantizmi ifade eder. Bu sizin tarzınızsa tutkulu ve maceracı bir aşıksınız. İlişkinizde çok fazla fiziksel çekim olduğu ve aynı zamanda yoğun bir keşif olduğu gerçeğini ortaya çıkarabilir ve bu da sizinle eşiniz arasında daha derin bir bağlantıya yol açabilir.

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