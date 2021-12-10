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Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt: Fındığın bundan haberi var mı?

10.12.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa programında "Fındığın yüzde 42’sini tek başına Şanlıurfa üretir" sözleri, Türkiye’de en fazla fındığın üretildiği Ordu’da tebessümle karşılandı. Ordu Büyükşehir Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kılıçdaroğlu’nun sözlerine “Peki bundan fındığın haberi var mı?" yanıtı verildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt: Fındığın bundan haberi var mı?

Daha önce Çorum’u ülke olarak nitelendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Şanlıurfa’da yaptığı açıklamada Türkiye fındık üretiminin yüzde 42’sinin Şanlıurfa’da üretildiğini ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu’nun hiç fındık üretimi olmayan Şanlıurfa’da üretim yapıldığını söylemesi Türkiye’de en fazla fındığın üretildiği Ordu’dan cevap gecikmedi.

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"FINDIĞIN BUNDAN HABERİ VAR MI?"

Ordu Büyükşehir Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kılıçdaroğlu’nun sözlerine karşılık “Peki bundan fındığın haberi var mı?" sözleri yer aldı.

Paylaşımda ayrıca Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin yer aldığı video alıntılandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ordu Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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