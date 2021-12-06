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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meclisi karıştıran hareket

06.12.2021 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisindeki bütçe görüşmeleri esnasında yaptığı el hareketi tartışma konusu oldu. Bir anda tansiyonu yükselterek AK Partili milletvekillerinin büyük tepkisini çeken hareket sonrası oturama ara verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meclisi karıştıran hareket

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Meclisteki bütçe görüşmelerinde konuşma yaptı. Sert açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı kaynaklı kredileri eleştirirken yaptığı el hareketi, bir anda tansiyonu yükseltti. AK Partili milletvekilleri bir anda ayağa kalkarak büyük tepki gösterirken, Kılıçdaroğlu'na "Özür dile" çağrısında bulundu.

GÖRÜNTÜLERİN İNCELENMESİ İÇİN OTURUMA ARA VERİLDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Genel ahlak kurallarına aykırı bir şekilde davrandı. İç tüzük 160'a göre kaba ve yaralayıcı sözler yapmaktan kınanması gerekiyor." diyerek Kılıçdaroğlu'nun ceza almasını istedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görüntülerin incelenmesi için oturuma ara verdi.

CHP'Lİ ÖZEL: BİR GRUBA YAPILMAMIŞTIR

Kılıçdaroğlu'nun hareketi sonrası ara verilen birleşim, bir süre sonra tekrar toplandı. Kılıçdaroğlu'nun hareketiyle ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun hareketinin bir gruba yönelik olmadığını ve hararetli konuşma sırasında ortaya çıktığını belirtti.

VARANK: BİR TEK KÜFÜRLÜ EL HAREKETİ YAPMADIĞI KALMIŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Gazi Meclis'te, 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü el hareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır!" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
senin yapacağın politika budur yani şunu başa gelirsem hepinizin Anasına belliyecem asaçam işte CHP zihniyeti budur.
derhal istifa et.meclisin yüce ruhunu bu hareketle bitirdin.siz allah korusun bir hdpyle iktidar olursan neler yaparsin
Bütün yolları tıkanmış olan iktidar kavgadan, gerilimden film peşinde!

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