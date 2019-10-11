HABER

Ordu, ordusuna kan bağışlıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.10.2019 17:27 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek isteyen vatandaşlar, Türk Kızılayı’na kan bağışında bulunarak, dualarının Mehmetçiklerle olduğunu belirtti.Ordu’da, Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek için ‘Ordu ordusuna kan bağışlıyor’ kampanyası başlatıldı.

Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek isteyen vatandaşlar, Türk Kızılayı’na kan bağışında bulunarak, dualarının Mehmetçiklerle olduğunu belirtti.
Ordu’da, Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek için ‘Ordu ordusuna kan bağışlıyor’ kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında vatandaşlar, olası kan ihtiyaçlarının karşılanması ve harekata katılamasa da destek vermek için kan bağışında bulundu. Köprübaşı mevkinde düzenlenen kan bağış kampanyasına, yoğun bir katılım sağlandı.

“Kızılay ekipleri sınırda bekliyor”
Kampanyaya destek vermek adına Ordu’ya geldiklerini belirten Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık, ‘Ordu ordusuna kan bağışlıyor’ sloganıyla Ordu’da ciddi bir kan bağışı olduğunu söyledi. Genel merkez olarak kendilerinin de destek verdiklerini anlatan Kısacık, Barış Pınarı Harekatı’na katılan bütün personellere başarılar dileyerek, “Allah yardımcıları olsun. Şu anda hızlı bir şekilde gidiyorlar. Türk Kızılay da şu anda Mardin ve Şanlıurfa sınırlarında, orada bütün ekipleri ile konumlanmış durumda. Orada şu anda yemek ve kan hizmeti veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, alanı boşalttığı sürece biz de sınır ötesine geçeceğiz, Fırat Kalkanı Harekatı’nda olduğu gibi” dedi.
Türk Kızılay Ordu Şubesi Başkanı Binnur Fatma Enginyurt da ‘Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerlerin duacısı olduklarını ifade ederek, “Ordu’da da Türk Kızılay devletine destek amaçlı, sağlık, insani yardım lojistiği ve olası bir nüfus yoğunluğunu gidermek üzere tüm önlemlerini almış ve sınırda konuşlanmıştır. Biz de Ordu şubesi olarak gelişmeleri takip etmekteyiz, üzerime düşen ve düşecek olan tüm sorumluluklar için hazır beklemekteyiz. Ordu ordusuna kan bağışlıyor sloganı ile halkımızın başlattığı kampanyaya destek amaçlı buradayız” ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar ise, operasyona katılan Mehmetçiklerin yanında olamasalar da, dualarının onlarla olduğunu belirterek, kan bağışında bulunduklarını ve bu şekilde destek olmaya çalıştıklarını aktardılar.

Ordu, ordusuna kan bağışlıyor

Ordu, ordusuna kan bağışlıyor

Ordu, ordusuna kan bağışlıyor

Ordu, ordusuna kan bağışlıyor

Ordu, ordusuna kan bağışlıyor

Ordu, ordusuna kan bağışlıyor

Ordu, ordusuna kan bağışlıyor

Ordu, ordusuna kan bağışlıyor

Ordu, ordusuna kan bağışlıyor

Ordu, ordusuna kan bağışlıyor

Ordu, ordusuna kan bağışlıyor

Ordu, ordusuna kan bağışlıyor

Ordu, ordusuna kan bağışlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı

Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Beklenmedik Vedat Muriqi kararı

Beklenmedik Vedat Muriqi kararı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan duyurdu! Grip aşıları risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.