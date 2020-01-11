Ordu'da 2019 yılında teleferikle 796 bin yolcu taşındı

Ordu'nun turistik alanı Boztepe'ye ulaşımı sağlayan teleferiği geçen yıl 796 bin kişi kullandı.

Kent merkezinden 530 metre yükseklikteki seyir terası konumundaki Boztepe'ye yerli ve yabancı konuklar, kara yolunun yanı sıra teleferikle de ulaşabiliyor.

Eşsiz manzara eşliğinde Boztepe'ye 7 dakikada ulaşım imkanı veren teleferikle 2019 yılında 796 bin yolcu taşındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente gelen yerli ve yabancı turist sayısının her geçen gün arttığını belirterek, turistlerin Boztepe'ye mutlaka çıktığını, ulaşımda da genellikle teleferiği tercih ettiklerini aktardı.

Ordu'nun seyir terası olan Boztepe'den şehrin kuş bakışı görünüşü ve eşsiz manzarasını izlemek isteyenlerin teleferikle yolculuk yaptığını belirten Güler, "Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiği kadar bölge halkının da beğenisi toplayan teleferik hattı, kentin turizmine büyük katkı sağlamaya devam ediyor." dedi.

Güler, "Boztepe, Ordu'muzun misafir odası konumunda sayılan en önemli yerlerimizden biri. Boztepe'mizi güzelleştiren diğer bir unsur da teleferikle ulaşım imkanının olması. Bu güzelliği görmek isteyen herkes akın akın şehrimizi ziyaret ediyor. Yaptığımız ve yapacağımız yatırımlarımızla Boztepe daha da güzelleşecek. Kent turizmine ve istihdama da katkı sağlayan teleferiğe ilginin daha da artması için çalışmalarımız çok yönlü devam edecek." diye konuştu.

